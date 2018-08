Las playas coruñesas deberán cumplir la normativa de accesibilidad el año que viene

La orden estatal que establece las condiciones básicas de accesibilidad en espacios públicos urbanizados de 2010 tenía un período de nueve años para que se adaptasen aquellos lugares ya existentes, no de nueva construcción. Así pues, las playas urbanas de A Coruña, cinco en total, deberán cumplir con ciertos requisitos de la normativa a día 1 de enero. Para hacerlo, el Ayuntamiento contrató en marzo a una empresa para que realizara un análisis de las zonas de baño de los coruñeses y el balance no ha sido del todo positivo. Mucho queda por mejorar para conseguir una accesibilidad universal, pero el Gobierno local ya ha reservado casi 220.000 euros en realizar diversas mejoras este mismo año.

Los redactores del informe comienzan lamentando que, en el pasado, "no hemos sabido diseñar los espacios urbanizados para todas las personas, surgiendo de esta forma las dificultades o discapacidades de parte de la población para desarrollar su vida en condiciones normales en estos espacios". Esto deberá corregirse en el futuro, advierten, con una concepción distinta del urbanismo y, ahora, añaden, toca realizar las adaptaciones necesarias. Como descargo, el documento también afirma que las "características particulares" de las playas coruñesas complican la accesibilidad y enumera el oleaje, que aunque moderado, afecta, -excepto en Oza, donde no existe apenas-, y la pendiente en el arenal, que en algunas playas supera el 6% de límite para que pueda existir un itinerario peatonal accesible. Pero, quizá, el problema más importante es el desnivel en los accesos al arenal, que llega a los once metros en algunos puntos del Orzán, y los paseos colindantes, que consideran los redactores que precisan de una adaptación "integral".

Uno de los primeros requisitos de la norma es disponer de puntos accesibles y ninguna de las coruñesas lo tiene, reprocha el informe, que añade que, aunque cumplan algunas condiciones para personas con movilidad reducida, no lo están para individuos con otro tipo de discapacidad. Por eso, el documento propone, y el Concello ha asumido, el establecimiento de cinco puntos, uno en cada una de las grandes y más utilizadas playas de la ciudad. Estos tienen que contar con los servicios básicos así como sillas y muletas anfibias, para facilitar el baño. Aunque, en dos casos, las playas ya tenían el dispositivo para entrar en el agua sentado pero ninguna contaba con muletas. Ahora el Gobierno local proveerá a todos los arenales con ambos servicios, en mayor cantidad los que mayor afluencia de personas registran en verano.

El punto de acceso al agua es otra de las dificultades que se encuentran muchos usuarios. Las pasarelas de madera desmontables que se instalan en las playas, para hacer más fácil caminar por la arena, podrían valer en el caso de las que miden 1,8 metros de ancho, ya que podría rodar una silla de ruedas, pero las de 1,6 metros, que también existen, deberían, dice el informe, desecharse. Que sean desmontables es aceptable, según el análisis, por los temporales que azotan la costa coruñesa y porque sería "inviable" su instalación fija.

Con los tramos inservibles, aconseja el documento, se podrán conformar plataformas, de cinco metros cuadrados aproximadamente en las que los ciudadanos puedan dejar la silla de ruedas cuando pasen a la anfibia y así facilitar el baño.

Los puntos accesibles deben contar, por la normativa, con aseos, vestidores y duchas exteriores accesibles. A día de hoy, solo existen dos baños, en As Lapas y Oza, y tres casetas para el cambio de ropa, en Riazor, Orzán y Oza. Ninguno de los cinco arenales cuenta con duchas. El Gobierno local instalará todas estas infraestructuras, en algunos casos dos, en estas cinco playas.

Para conformar las propuestas, la empresa no solo consultó la normativa, para su cumplimiento exacto, sino que recabó la opinión y experiencia de cuatro entidades de usuarios con discapacidad: Cogami, Grumico, Once y Faxpg (federación de personas sordas). Y también habló con empresas comercializadoras de material para poder componer el presupuesto final. Este asciende, con los requisitos mínimos de cumplimiento de la norma, a cerca de 400.000 euros. El Gobierno local rebaja la cantidad, por lo menos para sacar a concurso este año, a 220.000 euros, que invierte en diversas actuaciones.

Las cuestiones que, por ahora, descarta el Gobierno local son las relacionadas con la adaptación de barandillas -según el informe, hay multitud de ellas que no cumplen la ley- o los cambios en los paseos, así como el balizamiento de las playas, para mayor protección de los usuarios. Tampoco habrá presupuesto para un sistema mecánico de entrada al mar a través de raíles, que valía 20.000 euros, o para una plataforma salvaescalera sobre rampa, que permitiría bajar a los usuarios de silla de ruedas a la playa del Orzán. El resto de propuestas, casi en su totalidad, son aceptadas por el Concello para cumplir la normativa.