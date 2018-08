Las trastadas de los niños de A Falperra

Nací en la calle de A Falperra, donde viví, hasta que me casé, con mis padres, Julio y María, y mis hermanos María Teresa, Matilde y Antonio. Mi padre fue muy conocido en el barrio por haber trabajado de mecánico tornero en las empresas metalúrgicas Wonenburger y Ramón Casal, mientras que mi madre se dedicó a las tareas domésticas. Recuerdo que ella tenía que ir a lavar la ropa y a coger agua para beber y lavarnos en la antigua fuente del lavadero del barrio, al igual que toda la gente de la zona, y que llevaba la ropa a secar al campo del río.

Mi primer colegio fue el de don Frutos en Juan Castro Mosquera, donde estuve hasta los diez años, del que luego pasé al Labaca. Al cabo de dos años entré en la academia Puga y cuando cumplí los catorce ingresé en la Escuela del Trabajo, aunque al poco tiempo lo dejé para ponerme a trabajar en Talleres Casal como chaval de los recados y aprendiz de mecánico. Estuve allí catorce años hasta que me casé con María Luisa, ya que cuando nació nuestra hija Nana nos fuimos a vivir a la calle de la Merced.

Nos fuimos a vivir seis años a Las Palmas, donde trabajé como mecánico naval y nació nuestro hijo Julio, tras lo que regresamos para instalarnos en la calle Juan Montes y trabajar en la empresa de generadores Cimasa, ubicada en A Grela, en la que realicé el resto de mi vida laboral.

Mi pandilla de amigos de la infancia estuvo formada por Nesi, Varela, Milucho, Julio, Fernando, Falín, Manolo, Ricardo y Andrés, además de por Marisa, Chelito, Pili y Carmen. Jugábamos en nuestra calle y en el monte de Santa Margarita y el de Zaragüeta, que ocupaba todo lo que hoy es la iglesia de San Pedro de Mezonzo hasta llegar a mi calle, que era nuestro lugar preferido. Allí hicimos verdaderas trastadas, sobre todo con los carritos de madera con ruedas eran rodamientos y cuyas tablas comprábamos en un fabriquín situado junto a la librería Carmiña.

Con ellos hacíamos competiciones con otras pandillas bajando las principales cuestas del barrio, en especial la de la Unión y la de la antigua iglesia de San Pedro de Mezonzo, donde un día bajando varios a la vez nos dimos semejante galletazo que nos hicimos rozaduras por todo el cuerpo, por lo que tuvimos que ir a la Casa de Socorro de Santa Lucía, donde las pasamos canutas con las curas, ya que solo nos echaron alcohol y nos pusieron una venda con un esparadrapo. Otra vez que bajaba en bici con un amigo que la usaba para hacer recados en una carnicería, nos dimos un golpe al no frenar al paso de un trolebús. Aunque por suerte no nos pasó nada, la parte delantera de la bici quedó destrozada, pero como el jefe de mi amigo no se enteró de cómo fue el accidente, pagó la reparación sin poner pegas.

A los trece años empecé a jugar al fútbol en el Mesoiro, donde estuve tres años. Luego jugué en Maravillas cuatro temporadas, en una de las cuales tuve como compañeros a Vilas, Cousillas y Emilio, con quien fui subcampeones de Liga en la final que jugamos en Riazor. Antes de marchar a Las Palmas jugué bastantes años en el equipo de la Peña Casal.

Los cines a los que solíamos ir eran los de los barrios más cercanos, como el España, Doré, Monelos, Equitativa y Gaiteira. En el último de ellos tenía la suerte de entrar gratis porque mi tía era la taquillera, por lo me gastaba el dinero de la entrada en los famosos pasteles chantilly que se vendían en la dulcería de enfrente y que eran tan grandes que nos duraban toda la película.

A partir los quince años empezamos a ir a todas las fiestas que había, sobre todo a la que se hacía en el Gurugú, a la que venían chavales de todos los alrededores. Esos días aprovechábamos para acercarnos al camping del monte de Santa Margarita y espiar a las turistas extranjeras a través de los arbustos si estaban en bikini. En verano íbamos a las playas de Lazareto y Riazor, pero también a las de As Xubias y Santa Cristina enganchados en el tren que cogíamos en marcha en el puente de A Gaiteira.