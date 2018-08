Un jugador del Leyma denuncia discriminación al intentar alquilar una vivienda por ser negro

El racismo supone, a día de hoy, una lacra aún muy presente en todos los sectores de la sociedad. Así lo ha demostrado la lamentable experiencia que el jugador del Leyma Coruña, Larry Abia, ha compartido con sus seguidores en sus redes sociales. El alero valenciano ha relatado en su perfil de Twitter cómo su color de piel era el motivo por el cual se le negaba el alquiler de un piso. "Ir a ver un piso y que te digan: No alquilamos a gente de color", tuiteaba.

Abia explica que, siendo el primer interesado en visitar el inmueble esa mañana, la pareja de arrendadores no quiso ni recibir al jugador, quien había acudido a la cita 10 minutos antes de que se abriese el período de visitas. "Aparecieron dos personas mayores y a pocos metros de mí susurraron: No se lo alquiles a ese, dile que no... que es de color", relata en una serie de tuits que han despertado una ola de solidaridad por parte de sus seguidores hacia el jugador, a quien animan a denunciar el vergonzoso suceso.

"Yo, impactado por la situación, decidí llamar por su nombre a la señora (con la que hablé a la mañana por WhatsApp y por teléfono) y se giraron con una sonrisa falsa, sin acercarse a saludar ni nada, me dijeron que ya tenían el piso alquilado". Abia, que afirma en otros mensajes que no es la primera vez que es objeto de acciones de carácter racista, relata que su reacción fue de sorpresa al saberse el primer cliente de la mañana.

"Y me dijeron: ya... pero hace unos 30 minutos o así lo hemos alquilado, no te hemos llamado porque no teníamos tu número... (cuando por la mañana hablé con ella por teléfono)", relata el valenciano.

Abia, que actualmente se encuentra de baja tras haber sido intervenido por una lesión en la rodilla, admite, no obstante, no querer "darle más bola al asunto". El jugador sí ha querido compartir una reflexión final con sus seguidores, con la que muestra que el suyo no es un caso aislado de discriminación. "Sólo quiero que seamos conscientes de la realidad en la que vivimos, y que aún tenemos mucho que avanzar".

El equipo en el que Larry Abia juega desde 2014, el Leyma Básquet Coruña, ha manifestado su solidaridad con el jugador a través de la misma red social, en la que se ha definido "en contra de cualquier tipo de discriminación".

El club coruñés ha aseverado la postura mediante un comunicado remitido a los medios, en el que reitera su apoyo al joven y reafirma "los valores de igualdad, tolerancia y respeto hacia todas las personas". En dicho escrito, el Leyma Coruña asegura el compromiso de la entidad con la transmisión de determinados principios, los cuales se trata de inculcar a los 650 niños y niñas de las categorías base. "La igualdad de género, la tolerancia y respeto a todas las personas son parte esencial de su formación deportiva y forman parte intrínseca de los valores del Club".