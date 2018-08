'Reveladora' por casualidad

Un cúmulo de casualidades ha llevado a la arquitecta madrileña Lucía. G. Vázquez a ser la primera alumna residente de la sala Nautilus. Durante el mes y medio que permanezca en A Coruña se dedicará a revelar el centenar de negativos que encontró sobre la ciudad y su familia en los años 20

Lucía es la primera alumna residente de la sala Nautilus, es una arquitecta que entró en el mundo de la fotografía por casualidad; hizo un curso de revelado de instantáneas analógicas porque le llamaba la atención ese formato, y una cosa llevó a la otra. "Mi relación con las fotografías de la ciudad se basan en dos casualidades, la primera, hacer un curso de revelado cuando al mismo tiempo en mi familia se encontraron muchos paquetes de negativos y, la segunda, que gracias a un motivo personal vine a la ciudad y me crucé con la gente de La Nautilus, les encantaron mis fotos, me ofrecieron trabajar este verano para revelarlas y aquí estoy", relató la arquitecta Lucía. G. Vázquez.

El bisabuelo de Lucía era un gran aficionado a la fotografía en una época donde solo se hacían las instantáneas imprescindibles para el recuerdo. La familia Vázquez Veiga, que era como se les conocía en la ciudad, aparece en aproximadamente un centenar de imágenes de la ciudad y retratos personales.

"Acabo de llegar de Madrid, y estoy esperando por los materiales, así que de momento tengo poco que ofrecer, solo información sobre lo que podemos inferir de los negativos y alguna que otra que revelé por mi cuenta", explicó la reveladora de fotos madrileña. El proceso de revelado es lento, además que hay muchas instantáneas, por lo que el resultado definitivo podrá observarse en la exposición Ffoco (Festival de fotografías de A Coruña), que se celebrará los días 28 y 29 de septiembre en la plaza de Azcárraga.

Partiendo de los negativos, puede observarse que los emplazamientos que más aparecen son las zonas de O Parrote, María Pita y la Ciudad Vieja. "Dado que mi bisabuelo no era fotógrafo y no tenía ninguna formación al respecto, las instantáneas no tienen el enfoque perfecto, ni la composición idónea, pero por esa misma razón tienen más valor, personal para mí, y para la ciudadanía y el festival es una forma de saber como era la ciudad", comentó Lucía. G. Vázquez.

A pesar de que ha cursado y terminado la carrera de arquitectura tiene muy claro que su relación con la fotografía no terminará aquí. "Es verdad que todo empezó como una casualidad, pero entré al mundillo y me gustó, espero que una vez reveladas y expuestas las imágenes se conviertan en una serie fotográfica itinerante, poder llevarlas a otras salas de A Coruña, Galicia e incluso España", indicó la Vázquez.

Los interesados en mostrar sus trabajos en el festival pueden enviar entre 10 y 20 imágenes de su serie fotográfica junto sus datos y un pequeño texto explicativo. Se escogerán dos para ser proyectadas en la plaza durante el certamen.