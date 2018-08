A cidade soñada

As Festas de María Pita 2018 consolidan, matizan e amplían os rasgos observados desde o verán de 2015. Temos a certeza de que as políticas culturais enmarcadas nun período festivo aparecen tamén delimitadas pola obriga da fidelidade á actividade e características conformadas durante o resto do ano, a tempada regular. Elaboran sinais de identidade, polo demais precedidos dunha consigna: o evento nunca pode ser excepción (fame para mañá). A integración na programación cultural anual dos diversos sectores creativos da cidade -gráfico, musical ou escénico- ratifica ese necesario equilibrio, esa prezada riqueza.

As nosas festas son, por tanto, coherentes, pois A Coruña posúe unha axenda cultural privilexiada. Patrimonio e pedagoxía, infraestruturas e variedade artística, tecido creativo e públicos plurais son pezas clave no desenvolvemento da urbe. Por iso, a aposta feminina destas Festas de María Pita aparece perfectamente integrada no conxunto. Por iso, o énfase transversal, coa presenza do medio ambiente, a movilidade, o aspecto social ou a seguridade, figuran como liñas mestras de modo natural. Ou son rasgos propios a multiplicación da actividade familiar e o fomento e exploración por espazos propostos a modo de mapa cultural. E todo conduce a unha idea ben respectuosa, o encontro coa cidadanía activa, implicada, que selecciona itinerarios e determina as súas aprendizaxes ao tempo que disfruta. Todas as constantes formuladas nas Festas -do cartel de autora á expansión das accións polos barrios da cidade en complicidade coas asociacións veciñais e socioculturais-, manifestan que o carácter lúdico da cultura non elimina o seu compoñente de coñecemento. O primeiro gran reto, a densidade de programación concentrada nun mes, facilita unha estrutura con carácter semanal onde se fortalece a mestura de calidade e versatilidade. A exuberancia, o don da ubicuidade e o potencial que representa esa axenda impregna o formidable ambiente que desprende A Coruña. E alcanzamos outro gran factor, xa que toda aposta de cidade concibe en si mesma unha suma, dado que ao compoñente cultural lle aparece engadido o motor socioeconómico. E resulta ser unha suma posible, onde racionalización e resultados van da man. E a coordinación dunha política cultural en materia de festas debe conter esa altura de miras. En tempos metropolitanos impregnados de xenerosidade, o ensimesmamento, a demagoxia ou a versión máis ruín do localismo son atrancos constante e gozosamente superados. Non esquezamos que ata os silencios elocuentes contribúen a reforzar o proxecto de cidade.

Se Viñetas desde o Atlántico resulta ser (21 edicións) unha proposta firme, referencia estatal, recrear un concepto, como no Festival Noroeste ou a Romaría de Santa Margarida, leva o evento a outra dimensión. No primeiro caso, a atención dos medios estatais, a constatación dun viaxeiro cultural, o descubrimento de espazos urbanos certifican o exercicio de reformulación. No segundo, as relecturas dun mundo próximo en exceso desatendido, a música tradicional, fortalecen esencias en excitante diálogo co contemporáneo. A Feira do Libro lidera as cifras de vendas de toda Galicia nun ano no que soubo regular a alianza entre entidades organizativas e ámbitos de intervención, mentres modernizaba o seu funcionamento.

Cara ao futuro, este proceso debe enriquecerse co reforzo dos novos aditivos presentados este agosto (teatro, cine) e fomentar o proveito de entidades históricas. A Banda Municipal devén hoxe nunha formación musical en absoluta efervescencia. A súa entente co mundo escénico (os malabares de Pista Catro) deu lugar o 19 de agosto a un emblema destas festas. Sobre a Orquesta Sinfónica de Galicia, o público desexa máis concertos e un maior eclecticismo. E se o arraigo, o folclore e as habaneras viaxan por prazas e xeran novos públicos, o Festival Manicómicos incorpora o humor como elemento indispensable das nosas vidas. A cidade soñada é real, razón pola que nunca debe descansar no seu traxecto de esixencia.