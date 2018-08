El difícil camino a la vivienda digna

Hace unos días, el jugador del básquet Coruña, Larry Abia, denunciaba haber sido objeto de un caso de discriminación racial al habérsele negado el alquiler de un piso por ser negro. El suyo no es un caso aislado, ya que este tipo de problema es común en todos los sectores de la sociedad. El colectivo de inmigrantes y el de personas refugiadas son dos de los grupos que más dificultades encuentran a la hora de acceder a una vivienda. Se encuentran incontables negativas por parte de los arrendadores, que alegan haber encontrado ya inquilinos o demandan requisitos y condiciones imposibles en muchos casos

Saltaba a los medios el lunes la lamentable experiencia vivida por el jugador del Básquet Coruña Larry Abia, quien denunciaba en sus redes sociales que le había sido negado el alquiler de un piso por ser negro. Una situación que demuestra que la discriminación racial no entiende de posición económica o profesión. La vivencia compartida por el jugador, hacia la que sus seguidores, personalidades del mundo del deporte y representantes políticos mostraron su enérgica repulsa, no es un caso aislado. Día a día, numerosos colectivos en situación de vulnerabilidad luchan por optar a una vivienda en la ciudad, en procesos largos en los que las trabas son recurrentes y las negativas incontables. Una discriminación que se ceba, sobre todo, con dos grupos poblacionales en situación de especial desventaja: el colectivo de inmigrantes y el de refugiados.

Aunque son muchos los grupos que encuentran dificultades a la hora de alquilar una vivienda, como familias monoparentales, mayores de 65, víctimas de violencias o personas desahuciadas, los prejuicios racistas son uno de los mayores condicionantes a la hora de buscar piso. "Los prejuicios siempre son los mismos. Si son africanos, se piensa que van a convertir el lugar en un piso patera. Si son mujeres con velo, o musulmanes, se tiende a creer que son peligrosos. En el caso de las mujeres latinas, se las relaciona con la prostitución", explica la portavoz de la ONG Ecos do Sur, Natalia Monje, entidad que día a día interviene con personas inmigrantes en sus procesos de búsqueda de empleo, que enfrentan de forma rutinaria este tipo de obstáculos.

"A veces, se niegan a alquilar de antemano presentando alguna excusa o alegando que no tienen viviendas disponibles. Otras, endurecen los requisitos, y piden documentación como vida laboral, un contrato de trabajo indefinido o una fianza por correspondiente a tres meses. Son cosas que no se piden a nadie a la hora de alquilar" apunta la portavoz de Ecos do Sur.

Como ejemplo, cita el estudio realizado por Sos Racismo País Vasco en el año 2015. En dicho experimento, la entidad realizó 462 llamadas telefónicas a 250 inmobiliarias de diferentes comunidades, así como veinte visitas presenciales. Los datos del estudio arrojan que las negativas de alquiler hacia las personas extranjeras rozaban el 70%, frente al 30% hacia personas autóctonas. En el caso de las visitas presenciales, cerca del 87% de personas a las que se negó la existencia de viviendas disponibles eran subsaharianos, magrebíes o de origen latino. En la misma comunidad, el pasado mes de marzo, una treintena de mujeres musulmanas se manifestaba para denunciar los problemas que se encuentran a la hora de buscar una vivienda.

"Otro de los grupos que lo tienen más complicado es sin duda el de los refugiados. Asociaciones de ayuda a este colectivo como Accem tienen verdaderas dificultades a la hora de encontrar a arrendadores que quieran alquilar a personas en esta situación. Muchos propietarios ya avisan de antemano y añaden el requisito de "sólo españoles", revela la representante de la ONG.

Desde la asociación de lucha por los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, ALAS A Coruña, presentan un ejemplo claro de este tipo de discriminación. "Actualmente, desde la asociación prestamos ayuda a una mujer transexual, refugiada de origen ruso. Aunque las personas trans lo tienen difícil en general a la hora de encontrar piso o trabajo, las negativas de alquiler las recibe sobre todo por una cuestión de xenofobia", explica el presidente de la asociación, Carlos Mella.

El representante de la entidad afirma que este caso, como muchos otros, se debe a una mezcla de xenofobia y clasismo. "No se da por motivos racistas, ella es blanca y de origen ruso, no racializada, pero te encuentras muchas veces con la consigna de que solo alquilan a españoles. No quieren alquilar a extranjeros, piensan que vienen a quitar el trabajo a los de aquí, o a dejar el inmueble en malas condiciones".