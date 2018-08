"En Monte Alto la gente siempre quiere fiesta y este año no será una excepción"

Como natural del barrio, el barítono y actor Antón de Santiago es el elegido para ofrecer el pregón de las fiestas de Monte Alto, que vuelven tras un año sin celebración vecinal. Los festejos, con música, programación infantil y teatro, comenzarán el viernes y el discurso será el sábado a las 21.40.

- ¿Cómo se siente por haber sido elegido pregonero?

-Me siento muy halagado, la verdad es que no me lo esperaba para nada. Quizás como pregonero de las fiestas de Carnaval, por razones obvias, sí me lo podría haber imaginado. Además, conozco gente de la asociación de vecinos, así que es una oportunidad que no puedo rechazar, y menos sabiendo la gente tan importante que ha dado el pregón de las fiestas en su historia.

- ¿Tiene ya algo escrito? ¿Podría adelantarnos algo?

-Lo tengo ya totalmente escrito. A mí a veces se me hacen largos los pregones, así que el mío voy a intentar que sea, como dicen los jóvenes, lo más fresh posible. He intentado que sea cortito y bastante humorístico, espero que guste. El escrito será un repaso a mi niñez por esas calles de Monte Alto, todos mis recuerdos, como cuando hacía de monaguillo en Santo Tomás en tiempos ya jurásicos.

- ¿Qué es lo que más destacaría de las fiestas de este año?

-Si soy sincero no tengo muy claro el programa. De todos modos, yo no voy a ponderar ni valorar las fiestas, ya que en esta ciudad tan lúdica en la que vivimos siempre son bien recibidas. Tengo una edad donde casi las disfruto más como observador que participando, pero si tengo que bailar una bachata se baila, lo único de lo que reniego es de reguetón. Me gusta que tradiciones como que las merendiñas sigan vivas, ya las disfrutaba de niño cuando se hacían en el Torrente Ballester.

- Son las primeras fiestas después del parón del año pasado. ¿Opina que la gente tendrá más ganas de juerga, juega con más presión?

-La verdad es que no siento excesiva presión, es cierto que el año pasado por temas administrativos la asociación no pudo montar nada, pero no creo que se me exija más por dar el pregón tras un año en blanco. En cuanto a las ganas de la gente, Monte Alto siempre quiere fiesta, y 2018 no será una excepción.

- ¿Qué le diría a la gente para que se anime a abrir las fiestas con su pregón?

-Le diría a todo el mundo que intentaré ser lo más breve posible, que todo el discurso tendrá un tono humorístico y que al final, haré un pequeño chascarrillo sobre el cambio de los choqueiros con la llegada de Carlos Negreira al Concello en 2011.