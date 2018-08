¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de ocio del 30 de agosto

►Taller sobre el sonido en el Muncyt

El Muncyt organiza en dos pases, a las 11.30 y a las 17.00 horas, un taller sobre el sonido, en el que los más pequeños podrán experimentar para conocer sus características.

Muncyt

Plaza del Museo Nacional, 1

►Proyecciones en la Casa de las Ciencias

Desde las 12.00 horas. La Casa de las Ciencias ofrece proyecciones de filmes como A noite do vampiro, La niña que sabía caminar al revés y La noche es necesaria.

Casa de las Ciencias

Parque de Santa Margarita, s/n

►Artesanía gallega en Made in Galicia

De 11.30 a 14.30 y 17.30 a 21.30 horas se puede visitar la feria Made in Galicia, que reúne en sus casetas obras de artesanía y gastronomía de emprendedores gallegos.

Jardines de Méndez Núñez

►El Cuarteto Confluence, fundado por el coruñés Daniel Vlashi, da un concierto a favor de la orquesta juvenil del municipio guatemalteco

►Últimos días para ver ´Dos expresiones´

De 17.00 a 21.00 horas. El escultor Antonio Souto y la pintora Novais comparten una selección de sus piezas en Afundación, donde permanecerán hasta el 1 de septiembre.

Afundación

Cantón Grande, 8

►Exposición de Muntean y Rosenblum

De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.30 horas se puede visitar This is not an exit, una muestra integrada por las obras más recientes de Markus Muntean y Adi Rosenblum.

Museo de Arte Contemporáneo

Avenida de Arteixo, 171

►Muestra fotográfica de refugios de animales

►Proyección de un documental sobre el Wolframio

►La González Garcés homenajea a Xabier P. Docampo



Próximas citas de interés en la comarca

