"Llevar este proyecto aquí es complicado, existe un gran apego a la propiedad"

El programa Housing First, coordinado por las asociaciones Provivienda y Fundación Rais, recibía a principios del año una asignación por parte del Concello, con el fin de conseguir apartamentos que pudieran destinarse al uso de personas sin hogar. El objetivo era el de alquilar en el mercado privado de arrendamientos, un total de 10 inmuebles de una habitación por valor de 400 euros mensuales. Tras varios meses de búsqueda infructuosa, en la que solo se consiguió un propietario dispuesto a implicarse en el proyecto, el tasador de la propiedad encargado de buscar estos inmuebles decide cesar su colaboración con la asociación Provivienda. Aquí sus motivos y el por qué este recurso no ha funcionado en el mercado coruñés.

- Ha abandonado el proyecto tras los malos resultados. ¿Cuál es el balance de estos meses?

-Cada día contactaba con tres o cuatro caseros. Eso desde el mes de abril. Al principio, cuando me llamaron para llevar el proyecto, yo ya dije que hacer esto aquí es más complicado que en el resto de España. Aquí hay un gran apego a la propiedad, no sólo de la tierra, también de los pisos.

- ¿Qué metodología empleaba a la hora de buscar?

-Mi metodología consistía en llamar a todos los anuncios particulares que se adecuaban a lo que pedíamos. Viviendas pequeñas con una habitación, lo cual supone otro handicap porque no hay muchos pisos de una habitación en A Coruña. Yo solía llamar y decir para qué era, siempre con la verdad por delante, para no engañar. En la primera llamada ya había una criba: caseros que pedían cosas como un seguro de impago que querían que pagásemos nosotros, o tres meses de fianza. Eso ya de entrada, sin contar que era para una ONG o que iba a vivir gente de la calle. A medida que pasaban los días, fui viendo que era más complicado de lo que parecía. Pensaba que conseguiría los diez pisos en tres meses. La gente impone unas condiciones leoninas.

- ¿Puede influir la burbuja de alquiler en la que nos encontramos a día de hoy?

-Sí, pero esa burbuja la hemos provocado todos. Tenemos la sensación de que cualquier cosa se puede alquilar y que te la roban de las manos. Así nos lo venden y así nos lo hemos creído. Cuando a esa persona que pasaba la criba inicial, le decías que quien iba a hacerse cargo era la administración, se negaban en rotundo. Se tiene la idea de que pagan tarde, y eso que de esta forma, tenían el pago del alquiler garantizado.

- Con este tipo de ayudas, las demoras suelen ser recurrentes.

-Sí, en la organización lo tienen votado presupuestariamente. La persona que hemos conseguido que nos alquile ha cobrado al día siguiente. Yo quería dar la perspectiva de que el pago estaba garantizado, pero nada, ni aumentando el precio. No es una cuestión de precio, es un tema de que no te lo alquilan de entrada, no se fían, y como tenemos metido en la cabeza que todo se alquila y todo es muy rápido, y que ya llegará otro. Yo de entrada decía que era para personas desahuciadas, con problemas, autónomos en paro que no podían pagar el alquiler, etc. Entraba por ahí para ver como reaccionaban. Y nada.

- ¿Cuáles eran los motivos más habituales que los propietarios alegaban para no alquilar?

-Principalmente, los posibles problemas que pudiera haber con los vecinos, como el ruido. Yo les explicaba que estas personas están dentro de un programa, si hacen ruido se habla con ellas, y si vuelve a pasar, deben abandonar el programa. Más garantías que esas no se las iban a dar. Este es un programa en el que las personas pasan por una serie de entrevistas, deben acogerse a unos itinerarios. Además, no es como si fuese un regalo, pagan con su Risga el 30% del importe del alquiler. Hay un seguimiento de cada una de las personas que entran en los pisos.

- Existían una serie de beneficios para los arrendadores que decidían colaborar con Provivienda.

-Sí, nosotros incluso le podíamos arreglar o pintar alguna parte de la casa que tuviese humedad, por ejemplo. También amueblábamos los pisos que no lo estuvieran. Tenemos además un seguro individual por cada piso, si pasa algo nos hacemos responsables, eso no lo tiene nadie. Ese era un argumento a mayores, pero el 99.9% no me dejaba ni llegar a esos argumentos. Además, me encontré con cosas bastante raras en A Coruña. Anuncios ficticios, trasteros y cobertizos puestos en alquiler, o precios desorbitados para quintos sin ascensor.

- ¿Por qué piensa que no ha funcionado aquí cuando sí lo ha hecho en el 85% de los países en los que se han puesto en práctica programas similares?

-Funciona muy bien en Barcelona, Madrid, Tenerife y Alicante, pero aquí no. Yo lo achacaría a nuestro propio carácter desconfiado y a ese apego a la propiedad. Además, en A Coruña tenemos el 'efecto Inditex', todo el mundo busca alquilar al 'mirlo blanco'. Parece que hay mucha vivienda en alquiler, pero no hay tanto, hay mucho piso vacío. También hay muchos mitos, se confunde a los okupas con la gente sin hogar y con los desahuciados.

- Existen muchos prejuicios todavía.

-Sí, hay muchísimo prejuicio. A mí me llegaron a decir cosas como "A ti te lo alquilo por dos euros, a tu asociación, ni por 5.000".

- ¿Cuál es el perfil de esa persona que sí que quiso alquilar su inmueble al proyecto?

-Las principales diferencias con el resto son que se trata de una persona joven, más formada, relacionada con la administración y lo fundamental, con conciencia social. Hay mucha exclusión social, y hace falta más gente con esa conciencia. Mucha gente piensa: "para qué me voy a meter en esto si mañana tengo a otra persona aquí que me lo va a alquilar".

- Tras su marcha del proyecto, ¿seguirá llevándose a cabo tras los malos resultados?

-Supongo que sí, la subvención está ahí, y es parte de una directiva europea de urbanismo inclusivo.