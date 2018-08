"Cuando mi abuelo se presentó a concejal por primera vez, la gente se lo tomó a broma"

La ciudad celebra, con una edición especial del concurso anual de tapas, el centenario de la muerte de Manuel María Puga y Parga, el célebre Picadillo, exalcalde y gastrónomo pionero. En la presentación estaba su nieta, Chau Fernández-Gago, que recuerda alguno de los episodios más importantes de la vida de su abuelo, carismático y polifacético, con una vida llena de viajes e historias que contar.

- ¿Cree que su interés por la vida política venía heredada de familia?

-Claro que sí, tener un padre que fue el equivalente a fiscal general y gobernador del Banco de España en Cuba y Filipinas influyó mucho en su vida. En la familia siempre se habló de política y tuvo la posibilidad de cultivarse y viajar, eso en la época no podía hacerlo casi nadie. Además, el tener en casa habitualmente a Cánovas del Castillo y otros personajes muy importantes de nuestra historia es imposible que no te marque.

- ¿Cómo comenzó Picadillo su vida política activa?

-Pues en un principio todo el mundo se tomó como una broma. Él escribía en el periódico Noroeste, que fue donde se inició su fama y donde se puso por primera vez el sobrenombre de Picadillo. En uno de sus artículos, los cuales solían tratar sobre diversos temas, pero sobre todo de comida, tituló Quiero ser concejal. Por supuesto, todo el mundo se lo tomó a broma. En un segundo artículo se reafirmó en sus intenciones e intentó presentarse por las filas del Partido Conservador, pero ya tenían un candidato y tuvo que ir como independiente.

- Con los contactos e influencia que tenía a nivel estatal, ¿por qué se dedicó a la política local?

-Estuvo trabajando un tiempo en Madrid, pero en cuanto murió Cánovas se volvió. Mi abuelo no tenía una ambición política como su padre, él tenía una vocación política e intelectual local, poder tratar directamente con sus votantes.

- Teniendo en cuenta la gente de la que se rodeaba Picadillo, ¿cómo es que se presentó por el Partido Conservador?

-Es cierto que si te paras a analizar a sus amigos, como Emilia Pardo Bazán o Wenceslao Fernández Flórez, no tiene mucha lógica que se presentara por el Partido Conservador. La cuestión tiene una fácil respuesta, como él mismo decía en su biografía, prácticamente había nacido en el seno del Partido Conservador, sus influencias políticas, heredadas del padre, provenían de esa corriente, entonces, por muy liberal que él fuese lo más sencillo y lógico fue que se presentase por los conservadores.

- Su labor como alcalde fue breve, ¿por qué cree que se le recuerda tanto?

-La verdad es que sí estuvo muy poco al frente del consistorio, pero la brevedad de sus mandatos tienen fácil explicación. La primera vez, fue su amigo Eduardo Dato el que le nombró alcalde, pero en las siguientes elecciones, cuando el Partido Liberal subió al poder nombraron a una persona afín a ellos. Su segunda legislatura sí que tuvo más polémica, ya que le tocó vivir una huelga general, y desde el Gobierno central le ordenaron encerrar a todo aquel que la secundara, mi abuelo no tuvo otro remedio que hacerles caso. El problema fue que, como alcalde, utilizó los recursos que tenía a su disposición para llevar mantas, comida y todo lo que pudo a los trabajadores encarcelados. Al día siguiente, Picadillo llegó a su despacho de alcalde y se encontró a otra persona en su mesa que le dijo que había sido destituido. Mi abuelo cogió sus cosas y se marchó. Así que, aunque estuviera poco tiempo, lo que estuvo fue muy significativo.

-¿Diría que el legado de Picadillo es más importante por su labor política o gastronómica?

-Hay que tener en cuenta que como alcalde estuvo, en dos etapas, dos meses y una semana. No creo que haya que diferenciar las dos facetas, Picadillo era Picadillo y no va a haber ninguno igual. Lo importante es el personaje en sí, lo que cautivó y conquistó a la gente de la época fue su humor, su cercanía, su gusto por lo local... Era tan polifacético que no lo encasillaría en gastrónomo o político.

- ¿Qué destacaría de Picadillo como gastrónomo?

-Sobre todo su amor por los productos locales. La gente piensa que no le gustaba la cocina francesa, la más afamada de su tiempo, pero no es así, simplemente intentaba evitar que la gente minusvalorara lo suyo por lo ajeno.

- ¿Está satisfecha con el festival que le dedica el Ayuntamiento?

-Claro que sí, cualquier homenaje es bienvenido, y este es perfecto, ya que nada mejor que una cita culinaria, ya que como más se recuerda a mi abuelo es como gourmet, por ser pionero en la materia.