El Concello y los trabajadores de la recogida de basuras discrepan por la ubicación de la planta

Portavoces municipales y los representantes de los trabajadores del servicio de recogida de basuras mantuvieron ayer un encuentro sobre el pliego de condiciones del servicio que ambos calificaron de positivo, aunque mantienen una discrepancia fundamental: la ubicación de la planta de residuos. La concejala de Medio Ambiente, María García, alega que el Concello no puede incluir en el documento que las instalaciones de la nueva concesionaria estén ubicados obligatoriamente en el municipio, tal como demandan los empleados, para "no limitar artificialmente la concurrencia". Pese a entender que la "idiosincrasia" del servicio obliga a que se trate la basura cerca de donde se recoge, "no podemos limitar demasiado la ubicación territorial", argumentó la edil, que recuerda que el pliego incluye una distancia temporal de 20 minutos medidos en el turno de noche.

García considera que con esta apreciación plasmada en el documento se garantiza la prestación del servicio de manera "eficiente" y, aunque dice coincidir con la plantilla en la necesidad de "proximidad", descarta circunscribir la planta al municipio. Es más, alerta de que hay precedentes legales "que dicen que no es lo correcto", por lo que, pese al diálogo, no podrán cumplir las demandas de los trabajadores.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Limpieza (STL), Miguel Ángel Sánchez, por su parte, anunció ayer que se reunirá hoy con sus asesores jurídicos para verificar la versión municipal ya que, desde la central, consideran necesario incluir la limitación municipal entre las condiciones para la nueva concesionaria.

Según Sánchez, el convenio colectivo para la actual plantilla de Cespa no incluye movilidad por lo que, si la planta de basuras estuviera ubicada fuera de A Coruña, se estarían vulnerando los derechos de los trabajadores que serían subrogados por la nueva gestora de la recogida. Eso sí, la paralización del proceso en marcha para volver a redactar el pliego, que aportó como solución la responsable de Medio Ambiente, tampoco les satisface ya que, asegura, "perjudicaría el servicio".

A la espera de consultar legalmente las posibilidades, los representantes de los trabajadores y los del Ayuntamiento se citaron nuevamente para el lunes. La responsable de Medio Ambiente está dispuesta a "aclarar" todas las dudas que surjan del proceso de licitación en marcha "para mayor tranquilidad del personal".