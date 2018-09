El Fórum retoma su programación de cine y actividades para este mes

El Fórum Metropolitano retoma su programación de cine y actividades para el mes de septiembre. A lo largo del mes, el centro municipal ofrecerá el ciclo Forumáxico, que ofrecerá cuatro espectáculos de magia orientados a un público familiar. La actividad propone espectáculos de comedia, drama o teatro en el que la magia será el elemento común. Este comenzará el día 8 de septiembre con el espectáculo Sherlock Holmes, de Cayetano Lledó y continúa el día 15 con Les artuans, de Arturo Cobas y Antuán de la Cream. Dos magos, Teto y Rafa, presentarán sus espectáculos, El Alquimista y Ahora los días 22 y 29 de septiembre respectivamente. Los pases se celebrarán a las 19.00 horas y tendrán un coste de 5 euros, con precio reducido a 2 euros y posibilidad de abono familiar de tres entradas por 12 euros. En cuanto al cine, en la sala Marilyn Monroe del centro se estrenarán, en versión original subtitulada, los filmes Starred Up (6, 7 y 8 de septiembre), L'Insulte (13, 14 y 14), Jusqu'à la garde (22, 21 y 22) y Cartas de Guerra (28 y 29).

Los pases se proyectarán los jueves y los viernes a las 20.15 horas y a las 15.15 y a las 20.15 el sábado. En la misma sala se emitirá también el ciclo Os ollos abertos, organizada por la ONG Aire, en el que se pasarán las películas Alma Mater (24 de septiembre), 69 minutes of 86 days y Tout le monte aime le bord de la mer (25 de septiembre); Fuocoammare (26 de septiembre) y Mediterránea (27 de septiembre). Al final de cada película habrá un coloquio sobre las respectivas temáticas.

En la sala Fernando Rey se proyectará el ciclo Cine y Gastronomía, una iniciativa del Ayuntamiento dentro de la programación del concurso de tapas Picadillo. En este ciclo se podrán ver los filmes II Gatopardo; The Party; The cook, the thief, his wife and her lover y 18 comidas, a las 20.30 todas las sesiones.