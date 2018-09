O rexurdimento da billarda

A billarda é un xogo popular de Galicia, recuperado nos últimos anos, e que está en auxe. As normas do xogo son ben sinxelas, esencialmente consiste en darlle cun pau a outro máis pequeno, para que este salte e golpealo de novo o máis lonxe posible. Un dos maiores problemas para xogar é que, como durante moito tempo non estivo reglado dunha forma oficial, hai multitude de regras según a zona. Ao comezo deste século houbo un considerable aumento do seguimento e participación da billarda, eso fixo que no ano 2000 fundárase a LNB (Liga Nacional de Billarda), que ten como obxectivo prioritario a conversión do xogo popular en deporte oficial. O próximo partido da liga será este domingo nas festas de Monte Alto.

A liga divídese en conferencias. "Nestes momentos hai tres conferencias, a Norleste, que foron os pioneiros, os que comezaron a recuperar a billarda alí polo ano 2000; a Noroeste, a segunda mais antiga e, por último, a das Rías Baixas, que actualemnte é a que máis equipos e xogadores ten", explicou o vicepresidente da asociación cultural-deportiva A Billarda de Toxo Xosé Collazo. A liga está pensada ao estilo NBA, os mellores da liga regular en cada conferencia compiten nunha fase final en Santiago de Compostela, a modo de playoffs. O resultado que se da cada ano non é ese, principalmente debido a itinerancia dos equipos.

"Non sabería decir o número de equipos que forman cada conferencia, xa que hai moita xente que un ano pode e outro non, así que os equipos fanse e disólvense cada pouco tempo, esto provoca a xuntanza de algúns que quedaron desparellados doutras formacións para crear un novo equipo", indicou o xogador dos Campo da Feira Paiosaco Xosé Collazo. Actualmente en la conferencia Noroeste, que é onde entra A Coruña, existen cinco equipos, Filloas de Sangue, Cochiqueiros, Campos da Feira, Santa Marta e Malpica.

A supervivencia do deporte está cada vez máis garantizada grazas ao aumento da demanda, pero para dar un paso definitivo cara a visualizacion do público en xeral falta unha cousa, a oficialización da billarda como deporte. "Para nós sería moi importante que se considerase a billarda como un deporte oficial, levámolo intentando moito tempo, incluso acudimos á Xunta fai uns anos pero non o conseguimos", contou Xosé Collazo. As festas son un dos escaparates que a Liga Nacional de Billarda utiliza para facerse máis visible de cara a veciñanza. "Nós temos un lema que é que non haxa festa sin billarda nin billarda sen festa", continúa o vicepresidente de A Billarda de Toxo. A pesar do que moita xente pensa, a billarda non é soamente un deporte en equipo, tamén hai competicións individais, que igual que as colectivas, as finais desenvólvense en Santiago de Compostela. A LNB divide o deporte nas seccións masculina e femenina, existindo moitas máis prazas na fase final para os homes que para as mulleres.