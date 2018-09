La plantilla de la recogida de basuras pide al Concello concretar la distancia de la planta

Los trabajadores de la recogida de basuras exigen al Concello que concrete la distancia a la que podrá estar ubicada la planta de residuos del nuevo contrato municipal. Las explicaciones de la concejala de Medio Ambiente, María García, de que el trayecto entre los contenedores y la instalación no pasaría de los 20 minutos en horario nocturno no han satisfecho a la plantilla, que reclama que se fijen los "límites" y "condiciones" del desplazamiento en el pliego que está actualmente en plazo de presentación de ofertas.

Según el sindicato Sindicato de los Trabajadores de Limpieza (STL), mayoritario entre los empleados del servicio que ahora presta Cespa, el Ayuntamiento "facilita" el emplazamiento de su centro de trabajo en ayuntamientos limítrofes, una cuestión que rechazan de plano. La ubicación dentro del término municipal debería ser, según la central, obligatoria.

Tras el encuentro del jueves entre trabajadores y Gobierno local, el próximo lunes están nuevamente citados para intentar consensuar cómo establecer la ubicación de la planta en el documento. En el actual, dicen los empleados, "no queda debidamente explicado el desplazamiento que habrán de realizar los vehículos de recogida desde el centro de trabajo, pues su redacción es tan genérica que puede llevar a valorarla por cada empresa como mejor le convenga". Así pues, los representantes laborales le presentarán a los portavoces municipales un "documento de aclaraciones".

Desde el Concello manifiestan su intención de llegar a acuerdos pero alertan de que si se producen modificaciones importantes habría que cancelar la licitación y comenzar de nuevo el procedimiento, que volvería a ponerse en marcha el próximo año. Esta situación también se produciría si continúa el trámite del recurso interpuesto al pliego de condiciones por parte del comité de empresa. Desde este, afirman que no pretenden retrasar el proceso porque, dicen, "la actual maquinaria resulta inviable pues su estado es pésimo" por lo que también piden consenso para no anular los actuales pliegos y poder "acercar posturas". Eso sí, en caso de no suceder, la plantilla no descarta movilizaciones e incluso huelga como medida de presión. "No dudaremos en continuar con el proceso abierto de recurso y realizar las acciones necesarias que consideremos oportunas en la defensa de nuestros derechos", explica STL en un comunicado.

El Ayuntamiento, por su parte, desveló ayer la ampliación de plazo para presentación de ofertas a este concurso en cinco días, hasta el próximo 10 de septiembre. La razón es una corrección de errores del pliego que, dentro de la normativa vigente, da mas tiempo para que las empresas interesadas tengan capacidad suficiente para preparar su documentación. Es, según fuentes municipales, un "error técnico" en cuanto a la presentación de ofertas. En los dos sobres, de valoración técnica y económica, que deben presentar las compañías, se incluía, de manera duplicada, un requisito sobre los vehículos que prestarían el servicio y sus tasas de emisión.

Las mismas fuentes explican que la posible inclusión de una aclaración o precisión en los pliegos de condiciones, en caso de llegar a este acuerdo con los trabajadores que supusiera esta medida, no obligaría a ampliar el plazo de presentación de ofertas.