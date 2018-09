""Elegí Graz porque tiene a los mejores compositores de Europa, como Furrer"

El joven compositor Hugo Gómez-Chao estuvo el curso anterior estudiando en la Kunstuniversität de Graz, en Austria, y este año repite con las expectativas muy altas. "El año anterior recibí la beca y es realmente una oportunidad muy grande para poder estudiar en un el extranjero, que de otra manera no podría permitírmelo. Sobre todo, en la música que importa mucho con quien estudias y la formación que tienes esto es una experiencia única", cuenta el coruñés.

Su máster está dirigido por Beat Furrer, uno de los mejores compositores reconocidos en Europa. "Elegí este destino porque para estudiar composición Graz tiene a cuatro de los mejores compositores vivos de Europa, como mi tutor Furrer. Graz tiene mucho valor, no hay otro sitio en Europa donde haya gente de ese nivel ni en el que puedas estar permanentemente en contacto con ellos", cuenta Gómez-Chao, que además tiene la oportunidad de recibir clases y opiniones de profesores como Berhard Lang. "Lo bueno de estudiar composición aquí es que es muy flexible y puedo ir a las clases de Lang, y acudir a otras de otros profesores y presentarles trabajos, y poder contar con la opinión de todos los profesores, no solamente de uno. Es un máster enfocado a pulir el trabajo compositivo y no tanto a una enseñanza muy estricta como es el grado superior", explica.

El curso está compuesto por clases teóricas sobre armonía, técnicas de composición o análisis, pero la asignatura principal es composición y hay clases prácticas en las que hay que realizar trabajos. "En el máster trabajamos obras que llevamos y ahora tengo un encargo de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, para la Sinfónica de Galicia, y es la obra que voy a trabajar este año. Ya estoy pensando en el sonido y reflexionando sobre los materiales que voy a utilizar", cuenta. Además del máster, Hugo Gómez-Chao está centrado en el festival Resis de Música Contemporánea, que fundó y dirigió con su compañero Ramón Otero el año pasado y cuya primera edición se celebró en mayo.

"Creamos este festival porque queríamos un espacio en la ciudad para enseñar al público la música contemporánea de nuestro tiempo y la primera edición fue estupenda. Logramos crear un punto de encuentro entre compositores, intérpretes y público y esperamos con muchas ganas la segunda edición", comenta. Después del máster está invitado a participar en el festival de Impuls de Graz, donde podrá conocer a los mejores músicos, compositores y grupos de Europa. "Estoy muy ilusionado y espero aprender de los mejores y darme a conocer", concluye Gómez-Chao.