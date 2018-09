El paseo marítimo debe adaptarse a la norma de accesibilidad con un proyecto "integral"

El informe encargado por el Concello a una empresa externa para implantar la normativa estatal de accesibilidad de obligado cumplimiento el año que viene afirma que el paseo marítimo, en su tramo entre las playas de Matadero y Riazor, debe ser objeto de un proyecto "integral" por las deficiencias detectadas, que se extienden por toda la bahía coruñesa y que impiden un acceso confortable a personas con algún tipo de discapacidad. Las medidas para garantizar el paso de una silla de ruedas, la facilidad para desplazarse con movilidad reducida así como los colores o texturas del pavimento para personas invidentes o con dificultades visuales son algunas de las cuestiones que analiza el estudio, que también habla del mobiliario urbano o de los accesos desde el aparcamiento subterráneo.

Los expertos en accesibilidad alertan en el estudio, que analiza la manera de llegar a las diferentes playas del municipio, apuntan que se requiere de un "análisis completo" de todo el paseo marítimo pero, en todo caso, realizan un listado de deficiencias para que el Concello realice un proyecto "integral de adaptación" de toda la infraestructura. Y es que, el tramo del paseo en la bahía coruñesa, se inauguró en 1992 y desde entonces mucho se ha avanzado en que la ciudad sea accesible para todos los ciudadanos. El paso del tiempo y la normativa estatal obligarán al Ayuntamiento a plantearse una revisión completa en los próximos años.

EAnchura. La anchura del paseo es más que correcta, según los expertos, por lo menos en lo que se refiere a la zona más cercana a las playas. De los 1,80 exigibles, la acera está entre los tres y los cinco metros en todo el recorrido, pero donde no se cumple es cruzando la calzada. En el otro lado, en lugares como la zona del hotel Riazor, bajo los soportales, no se alcanza el mínimo y es el lugar donde las personas con movilidad reducida deberían cruzar para llegar hasta el arenal. Igualmente, en la zona más amplia, y justamente por su extensión, que dificulta las referencias para una persona con bastón y por la "elevada densidad" de peatones que circulan por la misma, el estudio propone instalar una franja por la parte central del paseo, diferenciada por el pavimento, para hacer más cómodo el movimiento.

ETexturas y colores. Para una persona con discapacidad visual, desde aquellas que tienen problemas parciales hasta aquellas ciegas, las texturas y los colores del pavimento son fundamentales para guiarse. El paseo marítimo, según el documento, lleva a la "confusión" en ambas características. El color rojo, universalmente utilizado para efectuar advertencias es muy parecido al del propio paseo y también se usa con función "decorativa" en intervalos regulares por lo que, advierten, "dificulta su misión". Con respecto a las texturas, los surcos verticales o los botones en el pavimento, tocadas con bastón o con el pie, también indican dirección o presencia de rampas o escaleras o un peligro, pero su disposición sobre el paseo marítimo no está acorde con la normativa estatal, que data del año 2010. Es más, la detección de la rugosidad misma está en entredicho, según el informe, porque, excepto el carril bici, el resto de pavimentos no son lisos y, por ejemplo, a la hora de cruzar la calzada, existe una dificultad a mayores: la plataforma del tranvía, inutilizada desde hace años. "Esta variedad de texturas no hace más que confundir al invidente", explica el documento, que propone unificar criterios para todo el paseo y desmontar los railes.

EMobiliario urbano. En general, el mobiliario urbano se sitúa, comprueba el estudio, en una franja longitudinal de pavimento de color diferenciado y fuera del itinerario peatonal, es decir, cumple con la normativa, excepto en algunos lugares puntuales. En la zona del Playa Club o en el Gasthof, especifica el informe, los bancos y papeleras impiden el tránsito de una silla de ruedas y también puede hacer tropezar a personas con problemas de visión. Los propios bancos no cumplen la normativa porque no aseguran su detección a 15 centímetros del suelo con el bastón, ya que a esa altura el asiento sobresale más de 10 centímetros. No cumplen la normativa tampoco con respecto a la profundidad del asiento o el respaldo y por la inexistencia de reposabrazos a ambos lados. En la zona frente a la playa del Orzán, el estudio detecta papeleras y fuentes al otro lado del carril bici y a pocos centímetros de los railes del tranvía, dificultando el acceso de personas con discapacidad y suponiendo un peligro también para los usuarios del paseo.

E 'Parking' subterráneo. El acceso desde vehículo privado al paseo marítimo y a las playas es uno de los principales problemas que destaca el estudio. Los recorridos entre las plazas reservadas a personas de movilidad reducida y los arenales suelen ser complicados, por lo que, dicen los expertos, una opción para solucionar la lejanía y los obstáculos que sufren a día de hoy sería habilitar plazas adaptadas en el aparcamiento subterráneo bajo la bahía. El informe propone que sean gratuitas y sugiere la instalación de un ascensor aunque reconoce que esta idea "habría que estudiarla más en detalle, con los planos del aparcamiento y con el acuerdo de la concesionaria". Eso sí, los redactores recuerdan al Concello que dar alternativa a las escaleras para subir desde el parking hasta el paseo "es una demanda histórica, que tarde o temprano habrá que acometer". Y es que, las propias escaleras, para personas con movilidad reducida pero que no usen silla de ruedas o para aquellas con dificultades visuales no son accesibles y no cumplen con la normativa. Deberían ser más anchas, estar mejor señalizadas, y disponer de pasamanos a ambos lados.