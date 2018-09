El alcalde llama a "explorar posibilidades legales" para solucionar la deuda portuaria

El alcalde, Xulio Ferreiro, ha hecho un llamamiento a las administraciones a "explorar posibilidades legales" para solucionar la deuda del Puerto por la construcción de la dársena de punta Langosteira y, por tanto, "no hipotecar el futuro de la ciudad" con la venta de los actuales muelles. En su primera intervención del nuevo curso político, el regidor afirmó que hay una interlocución "muy buena" y "fluida" con el Gobierno central y está seguro de que el diálogo "dará sus frutos". Para ello, propone la renegociación de los convenios de 2004 y la creación de un consorcio con todas las instituciones implicadas.

Sobre la posibilidad de condonación de la deuda, como en el caso de Valencia, apuntó que no son "casos idénticos" por lo que tampoco lo serán las soluciones, explicó. Por último, Ferreiro pidió al PP que "no moleste" y que tanto la Autoridad Portuaria como la Xunta se sumen a la búsqueda de soluciones para no "malvender" terrenos de la ciudad para poder financiar la dársena de punta Langosteira.