Vueling alega que informa al Concello de sus cancelaciones tras dos suspensiones

Vueling canceló ayer las últimas conexiones de Barcelona con A Coruña. El avión que tendría que salir de la Ciudad Condal a las 19.55 horas para llegar a Alvedro a las 21.40 horas y volver a salir con destino a El Prat a las 22.25 horas no operó ayer, aunque, según explicó la aerolínea a través de su cuenta de Twitter, el problema no fue por falta de aviones. Fue por "motivos operaciones", según indicó a este diario a través del teléfono de atención al cliente. No fue posible contactar con su departamento de comunicación para esclarecer qué significa esta afirmación. Con las de ayer, son 27 las cancelaciones que suma Vueling en Alvedro desde el mes de junio y 50 desde comenzó el año.

La plataforma especializada Vuela Más Alto apuntó ayer en su cuenta de Twitter a que el problema que había tenido la compañía, en este caso, era de falta de personal. Es decir, que la tripulación designada para operar estos vuelos o bien no era suficiente o se pasaría de las horas permitidas de trabajo en plena travesía, por lo que no podía salir. Vueling explicó ayer, en redes sociales, que ha "reportado" al Concello de A Coruña todas las cancelaciones desde el inicio del año y sus razones. En ese mismo mensaje, lamentaba los inconvenientes causados a sus pasajeros. Esta afirmación se produce después de que el Concello hubiese avanzado que estudiaría la posibilidad de sancionar a la compañía -con la que mantiene un convenio de promoción turística de 1,3 millones de euros- si las cancelaciones seguían subiendo. Preguntado por este diario, Vueling explicó a finales de julio, que el grueso de sus cancelaciones se había producido al principio del verano por la "resaca" de la huelga de controladores de Marsella y también por la tormenta del 16 de julio de Barcelona, donde Vueling opera la mayoría de sus vuelos.

Los pasajeros de la aerolínea mostraron ayer su malestar por la doble cancelación. Una circunstancia que solo afectó al último vuelo del día de A Coruña con Barcelona -en ambos sentidos- ya que los trayectos que la compañía tenía que operar en Santiago y en Vigo funcionaron con normalidad.

En su cuenta de Twitter, Vueling explicó ayer, que cuenta "con nueve aviones de back-up, muy por encima de los ratios del sector", con esto no se refiere a que tenga aeronaves de repuesto esperando para cubrir bajas, sino a que reestructura los vuelos que hace cada uno de estos aviones para intentar que se operen todos los destinos.