La previa de las elecciones

No existe el bajón postvacacional en el Ayuntamiento. Los cuatro grupos políticos retoman la actividad tras el parón estival con mucha fuerza, la que otorga saber que en mayo hay elecciones municipales y que la vara de alcalde vuelve a estar en liza. El primero en mostrar su confianza en ganar los comicios fue el propio regidor, Xulio Ferreiro, que calificó el curso de "ilusionante". "Es el último año del mandato pero estoy seguro de que no será el último como alcalde", afirmó, sonriente y con contundencia en su primera comparecencia tras el descanso estival.

Ferreiro anunció que en los próximos meses el Gobierno local verá finalizadas actuaciones iniciadas en estos tres años de mandato: "Veremos acabar proyectos que están en marcha. Se irán cerrando cosas". El alcalde se mostró "optimista" con las negociaciones que retomarán en pocos días con el PSOE para poder aprobar los presupuestos del año que viene en el pleno o para decidir las inversiones que se financiarán con el superávit del año pasado. "Creo que podemos llegar a un consenso con diálogo", explicó el regidor, que apuntó que ya se habían iniciado conversaciones antes del verano con los socialistas y que las posturas eran "parecidas" por lo que solo queda, dice, definir las actuaciones.

Justamente en estos asuntos, expuso ayer el portavoz del PSOE en el Concello, José Manuel García, el grupo municipal no hará "partidismo" y, por tanto, dijo, no tomará a la ciudad como "rehén". El socialista defendió que no "entorpecerán" que salgan adelante en el pleno ambos documentos financieros porque, dice, suponen mejoras para la ciudad. Con respecto al resto de cuestiones que se abordarán en el curso político recién comenzado, García afirmó que la corporación está "en tiempo de descuento" y que desde el PSOE "seguiremos poniendo la ciudad por encima de todo". El portavoz del PSOE reconoció su "preocupación" por el "estancamiento" de algunos departamentos municipales en los últimos meses y alertó de que seguirán su tarea de "control al Gobierno".

También desde la oposición estará vigilante el PP, desde donde sus concejales afirman que seguirán "a pie de calle con los problemas de nuestros vecinos y vecinas". La portavoz del grupo municipal, Rosa Gallego, reconoce que los próximos meses serán "muy intensos" pero afirma que todos los ediles lo afrontan "con mucha ilusión" y con la vista puesta en la cita con las urnas del mes de mayo. "Es un objetivo que nos lleva a trabajar con mucha energía para elaborar propuestas que permitan mejorar la situación actual de la ciudad y de muchos de sus colectivos", explicó la popular.

Por último, la concejala nacionalista Avia Veira anuncia que su trabajo seguirá en la línea de los tres años anteriores, estando "en contacto" con el tejido social y haciendo propuestas de mejora de la vida de los ciudadanos. También continuará, añade, la fiscalización a la labor del Gobierno local, del que denuncia su inactividad. "No tomará decisiones trascendentales en los próximos meses porque no las tomaron en tres años", criticó la portavoz del BNG, que reprochó que no existió el "cambio de políticas" que prometía Marea antes de las elecciones de 2015.

Candidatos

Al margen de que la disputa política municipal se verbalice en términos electorales, será mucha también la actividad de los partidos con sus candidatos. Por ahora, solo han confirmado su presencia en el número uno de las listas para mayo de 2019 el actual alcalde por Marea y Francisco Jorquera por el BNG, que ocupa el lugar de Avia Veira. La conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, sigue a caballo entre la Xunta y la ciudad a la espera de que Feijóo la confirme como aspirante. Al PSOE le queda un proceso de primarias que tiene que esperar por el Congreso Federal. Tampoco se han manifestado aún otros partidos que podrían entrar en liza en la cita electoral.