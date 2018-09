Treinta peñas de Gijón preveían tener 300 entradas

No habrá entradas a la venta más allá de los socios. En Gijón se quedan sin visita a A Coruña, después de una temporada sin coincidir en la misma categoría. La ciudad es uno de sus viajes tradicionales y hasta aquí se suelen desplazar por miles. Unas treinta peñas habían previsto tener representación en el estadio de Riazor. Ayer, aún no tenían información sobre la cancelación de los compromisos. No contaban con el número de entradas de siempre pero sí, al menos, con unas 300 que no llegarán a Gijón.