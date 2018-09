Concello y personal de recogida de basura acuerdan verificar la distancia de la planta

El Gobierno local llegó a un acuerdo ayer con el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) por el cual explica cómo verificará que la nave de la empresa que gane el nuevo concurso para gestionar la recogida de la basura no esté localizada a más de 20 minutos de cualquier punto de la ciudad, aspecto que siempre ha rechazado el personal. La instalación que será la sede de la contratista podrá estar en A Coruña o en otro municipio limítrofe, como indican los pliegos del contrato, pero de manera que el desplazamiento de los vehículos a cualquier parte de la ciudad no les haga invertir un tiempo superior a esos 20 minutos en horario nocturno. El Ejecutivo local no cambiará el contenido de los pliegos, aunque incluirá aclaraciones que despejen las dudas de los trabajadores.

La comprobación de los tiempos de desplazamiento la llevará a cabo personal municipal y podrá ser presenciada por un representante del comité de empresa. Se harán además en el periodo de valoración de las ofertas técnicas presentadas al concurso, por lo que el proceso de licitación no sufrirá retrasos imprevistos.

La verificación, según reflejarán los pliegos, se realizará entre lunes y miércoles en horario de salida de la ronda nocturna y se podrá hacer más de una de forma simultánea. Para ello se utilizará un vehículo camión compactador biocompartimentado u otro de similares características que computará el tiempo de trayecto entre las instalaciones propuestas por la empresa para ubicar su sede y la entrada a la glorieta de la Torre de Hércules, junto a la ciudad deportiva de A Torre.

STL retiró ayer mismo por la mañana el recurso que interpuso hace unos días ante el Tribunal de Cuentas Administrativo de la Xunta para impugnar el pliego de condiciones de la recogida de residuos. "Estamos completamente satisfechos con el acuerdo con el Ayuntamiento, que nos convence de que se podrá verificar que las instalaciones no podrán estar situadas mucho más allá del polígono de A Grela", expresó ayer el portavoz del sindicato, Miguel Ángel Sánchez.

El Concello argumentó que la escasez de suelo industrial en el municipio coruñés abre la posibilidad de que la nave de la empresa concesionaria pueda estar en otro ayuntamiento y de que concurran más operadoras interesadas. "Nunca pretendimos retrasar el proceso porque la actual maquinaria está en estado pésimo y resulta inviable. Lo único que pedíamos es consenso para acercar posturas y garantizar unos tiempos adecuados", reitera Sánchez.

El STL y la concejal de Medio Ambiente, María García, coincidieron en resaltar la "capacidad de diálogo de ambas partes" para alcanzar un acuerdo y resolver incertidumbres. La edil subrayó que en el trámite de consulta previa de la licitación del servicio de recogida de basura se recogieron un total de 170 propuestas procedentes de 27 fuentes diferentes. El Concello amplió el plazo para la presentación de ofertas a este concurso en cinco días, hasta el 10 de septiembre.