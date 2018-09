Humor con sello gallego

Muchas anécdotas personales, algún que otro estreno y una buena dosis de ironía. Eso es lo que traerá consigo Noites de retranca, el espectáculo de Rababiero Promocións Artísticas, que tendrá este sábado, como ocurre anualmente, parada obligada en la ciudad. El show, que cumple ya 8 años de vida, contará en esta edición con la actuación de los cómicos Oswaldo Digón y Luis Zahera, que compartirán su humor en el auditorio Gaviota-Palexco. Eva Iglesias, la conocida actriz del programa de televisión Land Rober, se unirá en esta ocasión a ellos con un monólogo lleno de historias personales, con el que dará sus primeros pasos en esta faceta de la comedia.

El espectáculo comenzará a las 21.00 horas, y ofrecerá 90 minutos de risas protagonizados por la retranca. Cada artista se la llevará a su terreno, pero predominará especialmente su enfoque desde las anécdotas, con un humor narrativo que tendrá como principal abanderado a Oswaldo Digón. "Va a ser un show muy bonito, la gente lo va a disfrutar", asegura el cómico, que pondrá a prueba sus nuevos textos desde las tablas de A Coruña. Tras el éxito de su show Anecdología, en el que compartía experiencias personales, el humorista repetirá fórmula en el Palexco con un monólogo de nuevo íntimo, en el que expondrá la visión que tiene de la realidad. El modo en el que ve el mundo, y las situaciones que ha experimentado serán algunos de los temas que toque en su discurso de este sábado, pensado para que el público pueda acercarse más a él como persona. "La intención es que la gente conozca cómo soy, quién este chico, Oswaldo Digón, que tiene un nombre tan raro siendo gallego", bromea el artista, que ha servido de apoyo a Iglesias en su incursión en el mundo de los monólogos.

La actriz señala al cómico como uno de los que más le han ayudado a la hora de enfrentarse a este nuevo reto en su carrera. Confiesa que se siente "nerviosa" ante su debut, pero también expectante ante la respuesta de los espectadores, que escucharán cómo narra sus vivencias sin escudarse en los personajes que usa en el medio televisivo. "Ahora lo llevo un poco mejor, pero en Land Rober, cuando empecé a salir como Eva, no sabía cómo actuar. Aquí es lo mismo, es mucho más complicado", comenta la artista, a la que animaron a embarcarse en los monólogos sus compañeros de programa Roberto Vilar y Xosé Antonio Touriñán.

En el futuro, la actriz no descarta seguir explorando esta nueva faceta. "Me gustaría dedicarme a hacer monólogos, creo que lo más bonito que hay en este mundo es hacer reír a la gente", dice Iglesias, que compartirá escena con el humor surrealista de Luis Zahera. El cómico, que participaba en la edición de 2017, es ya un veterano en Noites de retranca, que promete seguir cosechando éxitos en los años venideros. Sus "humoristas de calidad" y ese "gen gallego de dar a entender las cosas sin decirlas realmente" son para Digón algunos de los motivos de su popularidad, a los que suma el apogeo que la comedia está experimentando en los últimos tiempos. En torno a ella, reconoce, la crispación social también está elevándose. "Los cómicos estamos en el punto de mira porque somos blancos fáciles, pero no nos burlamos de nadie, solo hacemos humor. Otra cosa es que lo hagas queriendo ofender, pero los cómicos de verdad no queremos eso", afirma el artista, seguro, a pesar de todo, de que el futuro del monólogo está a salvo. "La comedia va a estar. Siempre nos ha gustado que nos contasen historias, y si alguien las cuenta bien? Entonces seguirán", afirma.