"Vengo con mis nietos y quería asegurarme de si tengo o no mi sitio"

Tras una cola de 40 minutos, María del Carmen Pintor pudo resolver sus dudas. "Vengo siempre al campo con mis nietos y quería asegurarme de si tengo o no mi sitio", explica. Ubicada en Pabellón, la zona en la que se sienta es una de las que no se ve afectada por los andamios. "La verdad que vine por precaución", expone, y añade que "no" le preocupan las obras ni la reubicación de los asiento ya que se trata de "un tema de seguridad".