La Xunta acepta ahora la creación del consorcio de transporte si se define su función

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, aseguró ayer que la Xunta no está en contra de la creación de un consorcio de transportes para coordinar las conexiones metropolitanas. "La Xunta no rechaza la creación de un consorcio de transporte en el área de A Coruña, aunque la creación de un consorcio sin más es como decir cómo gestionar algo sin saber ese algo", dijo ayer Vázquez, en la visita a las obras de mejora de la accesibilidad entre A Grela y el centro comercial Marineda City.

En la contestación que da la Xunta a la alegación al plan de transportes que presentó la mesa de alcaldes y alcaldesa de la comarca -en la que participan A Coruña, Cambre, Culleredo, Sada, Betanzos, Bergondo y Oleiros- explica, sin embargo, que no contempla la posibilidad de crear un consorcio porque no le corresponde crear "una nueva estructura administrativa". Para entonces, Infraestruturas defendía que, en caso de que los concellos consiguiesen conformar el área metropolitana, la Xunta sí que les pediría un plan de transportes y, entonces, tendrían que "tomar una decisión sobre el modelo de gestión más adecuado".

"No tiene sentido elucubrar sobre las decisiones que podrá tomar, en el futuro, una entidad administrativa que ni siquiera existe a día de hoy", respondían las alegaciones. Vázquez aclaró ayer que eso no era "un rechazo" a la creación del consorcio, aunque puso encima de la mesa cuestiones que, a su juicio, no están resueltas y apuesta por el método de trabajo actual, "diseñar líneas concretas para atender a necesidades concretas".

"¿Quién va financiar el coste hacer un consorcio? ¿va a repercutir en las tarifas? ¿van a financiar los concellos el déficit de la línea de transporte urbano de A Coruña? ¿supondrá eliminar la tarjeta metropolitana o la Xente Nova?", se preguntó ayer la conselleira que apuntó a que este énfasis en la creación de un consorcio parte de querer "ocultar que la concesión de la Compañía de Tranvías [con el Concello] caduca en diciembre".

La Xunta defiende, además, que no es necesaria la creación de un consorcio porque el plan de penetración de los buses urbanos en el centro "da solución" ya a demandas vecinales. "A día de hoy estimamos que un millón de usuarios utilizó ya las nuevas paradas [del transporte metropolitano en A Coruña] desde su puesta en marcha", explicó ayer.