Los artistas gallegos reivindican el MAC en la apertura de la última exposición del museo

La apertura de la última edición de la Mostra Gas Natural Fenosa se convirtió anoche en una reivindicación del Museo de Arte Contemporáneo que la compañía eléctrica pretende cerrar el 31 de diciembre, más de dos décadas después de su creación. La fecha de caducidad impuesta al MAC por su propietaria sin previo aviso y sin siquiera advertírselo a los trabajadores condicionó la inauguración, más concurrida de lo habitual y con llamamiento de la Asociación Profesional de Artistas de Galicia A Colectiva a defender y reivindicar el museo desde dentro de sus salas.

No se trató solo de reconocer el trabajo de los tres artistas premiados en la Mostra, los últimos que expondrán en el museo si Naturgy mantiene sus planes de cierre. También supuso un ejercicio de defensa de lo que el MAC ha supuesto para el arte contemporáneo en A Coruña y Galicia.

El presidente de A Colectiva, Jorge Couceiro, tomó la palabra en la inauguración, fuera del programa oficial, para mostrar la desolación de los artistas gallegos por el fin del MAC y avanzar su lucha contra el cierre. "Toda la multitud de gente que estaba aquí hoy [por ayer] quiere y aprecia este museo; no es solamente la colección, son los empleados, las actividades... Sentimos que perdemos algo nuestro que es muy importante, tanto que no estamos dispuestos a renunciar y vamos a hacer lo que este en nuestra mano, moviendo lo que haga falta".

La asociación de artistas gallegos animó ayer desde sus redes sociales a acudir a la apertura de la Mostra para defender la continuidad del MAC. En un comunicado, la entidad manifestaba su "total desacuerdo" con la decisión de Naturgy y censuraba como "inaceptable" la forma en que se comunicó. "El arte y la cultura -advertía- no interesan a las grandes corporaciones, por no tener rentabilidad económica a corto plazo".

A ese comunicado en internet le siguió el apoyo físico en el MAC y la intervención de Couceiro, con permiso del museo, ante los asistentes a la inauguración, un acto "totalmente espontáneo y fruto del momento". Le seguirán más acciones porque, según indicó, "esta es la primera muestra de apoyo. "Nos ha pillado tan de sorpresa como a todo el mundo. La gente del museo es la que hace que esto ruede y el presidente de Naturgy esta en otros asuntos ahora, no le preocupamos, está claro".

La directora del museo, Carmen Fernández Rivera, aseguró que se había permitido intervenir al presidente de A Colectiva porque "esto es un museo y a los museos les gusta el diálogo y la apertura de pensamiento". "Lo que he agradecido es que ha reivindicado que el museo pudiera seguir adelante", aseguró la directora del MAC, que recibe como una "noticia triste" el cierre "por las razones que sean, que no conocemos", porque Naturgy no se las ha comunicado a la plantilla.

LOS ÚLTIMOS ARTISTAS DEL MAC

"Es una irresponsabilidad, pero muy propia del país", manifestó ayer José Ramón Amondarain, ganador de la última edición de la Mostra Gas Natural Fenosa, sobre el anuncio del cierre del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) una vez que concluya la exposición de las obras ganadoras del certamen. En la misma línea se pronunciaron Bárbara Sánchez Barroso y Lola Surt, ganadoras respectivamente del segundo y tercer premio, que expresaron su desolación por la inminente desaparición del MAC.

"Galicia necesita el museo, necesitamos patrocinadores privados que apoyen", declaró Sánchez Barroso, mientras que Surt advirtió que las instituciones que se dedican a la cultura "no pueden desaparecer y las empresas tienen que tener muy clara esta responsabilidad, es algo que tienen que devolver a la sociedad". Amondarain tildó de "absoluto desastre" el cierre del MAC porque "completar una colección es un trabajo lento y muy difícil" y teme que ahora "la desmembrarán y quedará en cuatro almacenes, se perderán las becas, las actividades...".

"Nos estamos quedando sin apoyos", se lamentó Bárbara Sánchez Barroso, quien reside en Bélgica "porque aquí no hay becas, no hay una ley de mecenazgo, no hay coleccionistas...". Pese a la alegría que suponía para la artista exponer su obra en el MAC, comentó que "saber que al día siguiente de que termine la exposición se cierra el museo es un bajón". También Lola Surt expresó este sentimiento, ya que dejar su obra "en una colección importante y en Galicia" le hacía ilusión y advirtió a las empresas de que si no les interesa la cultura se producirá "un suicidio colectivo".

OBRAS GANADORAS

Pintura de manos/Pintarás en mudo/Un mapa sentidor es la obra con la que José Ramón Amondarain ganó el primer premio de la Mostra y consiste en una serie de fragmentos de óleo amasados con diferentes formas que se disponen en una peana baja formando una retícula. "Mi idea sobre la pintura consiste más en pensar en ella que en pintar en sí", explicó el artista.

"Me embarco en el viaje de Homero y voy hacia mis orígenes", comentó Bárbara Sánchez Barroso sobre La Odisea, una película de 17 minutos en la que evoca un recuerdo infantil sobre el viaje de bodas de sus padres a Mallorca, donde tras hacer el amor en una cueva fue concebida ella. "Es una apología de la ficción", reflexionó.

Una residencia artística en Gante originó El partido, obra de Lola Surt formada por un óleo sobre tela y un vídeo a partir de encuentro de fútbol disputado en 1976 en Bruselas entre las mujeres solteras y casadas del club Federico García Lorca, integrado por emigrantes y que formaba parte de su fiesta anual, que compartía con la del PCE.