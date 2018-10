El PSOE llega más dividido que nunca a las primarias con récord de candidatos

No hay candidato de renombre. Tampoco dos frentes con posibilidades de enfrentarse de igual a igual. La atomización de la familia socialista llegó ayer a un punto culmen: cuatro aspirantes a ser la cara del PSOE coruñés para recuperar la Alcaldía de A Coruña en 2019. El primero, José Manuel García, presentó sus papeles el lunes. Los otros tres -Inés Rey, Rafael Arangüena y Juan Ignacio Borrego- lo hicieron ayer por la tarde, cuando expiraba el plazo. Intentaron estos últimos un pacto bajo el paraguas de un nombre de consenso, Juan Díaz Villoslada, que se retiró del proyecto cuando se escuchaban de fondo las campanadas. Y no fueron capaces de alcanzar un acuerdo in extremis que aún podría producirse ante de la votación, marcada para el 18 de noviembre, o en una posible segunda vuelta, el día 25.

Una vez proclamadas las candidaturas, comenzará la recogida de avales. La agrupación socialista de A Coruña está formada por algo más de medio millar de militantes y pueden presentarse entre un 5 y un 10% de avales. Ningún afiliado puede avalar a más de un aspirante. Tienen hasta el 5 de noviembre para conseguirlos. En un día en el que el CIS da a Pedro Sánchez una intención de voto de más del 31%, los socialistas coruñeses mostraron su retrato más fragmentado, donde las alianzas para ganar han de pasan por los enemigos íntimos, o directamente, por los enemigos. Tras el intento fallido de convencer a Fernando González Laxe, para aprovechar la ola buena con un líder político y un alcaldable de mucho peso, el PSOE coruñés bate récord de candidatos. En las anteriores, en 2014, fueron tres. Mar Barcón, que salió elegida, Ángel Garmendia, y Javier Ramírez, que no alcanzó los avales necesarios.

Por el momento, la fotografía tiene al economista José Manuel García (A Coruña, 1965), portavoz del grupo municipal, en primer plano. Él y quien lo atrajo a la política como independiente estrella para las municipales, Mar Barcón, se han puesto de acuerdo con buena parte de la Ejecutiva, liderada por Eva Martínez Acón como secretaria general, próxima a Gonzalo Caballero. La entente podría reunir la mayoría de papeletas, no se sabe aún si suficientes para evitar la segunda vuelta en primarias, para lo que tendrían que obtener más de un 50% de voto.

Los otros tres candidatos hicieron oficiales sus aspiraciones ayer, tras no lograr diseñar una alianza para aglutinar los votos que controla cada uno para hacer de contrapeso a García y Sánchez Acón. Fuentes socialistas relatan cómo Díaz Villoslada dijo no después de días diciendo que sí. Sin una figura en pro de la que retirarse no hubo un reparto de fuerzas aceptado por los tres ni consenso sobre quién debía encabezar el proyecto. Si logran una segunda vuelta, el entendimiento se pondría más a tiro.

"Sería una pena que llegásemos al final los cuatro, con esta división interna, cuando el objetivo es único, presentarle a la ciudad un proyecto que es socialista de verdad y ganar las elecciones", comentaba la abogada Inés Rey (A Coruña, 1982) después de entregar sus papeles en la sede de Zalaeta. Es la única mujer de los cuatro candidatos, que llegó acompañada también por una mayoría de mujeres, entre ellas, las dos concejalas Yoya Neira y Silvia Longueira, además de otros militantes como Javier Ramírez.

Inés Rey indica que ha dado el paso por la "inmensa preocupación" que les "genera la ciudad después de ocho años de retroceso", donde, para ella, se ha "dilapidado" el "capital conseguido con 28 años de Gobierno socialista: avances sociales, desarrollo, promoción económica...". Define su proyecto como "autónomo y sin ataduras". "No salimos a empatar, salimos a ganar, a recuperar el Gobierno", concluye en alusión a la propuesta de García.

Es la misma crítica, casi con las mismas palabras, que vierte el también abogado Rafael Arangüena (A Coruña, 1966), que fue el que llegó primero acompañado por, entre otros hombres, el ex concejal vazquista, Manuel Regueiro. "Básicamente no estoy de acuerdo con lo que se ha hecho en los últimos tiempos, no se puede salir a empatar, a gestionar pactos en los que somos muleta de otros", declaró en Zalaeta. Responde que da el paso porque la ciudad estuvo regida "por dos grandes alcaldes" con un saldo "muy positivo" para pasar después por "dos periodos que no han cuajado".

Juan Ignacio Borrego (A Coruña, 1966) fue el último en acudir a Zalaeta. El empresario audiovisual encabeza un grupo alimentado, en parte, por las personas que dimitieron a los tres meses de formarse la Ejecutiva para poner en jaque a Eva Martínez Acón, otrora identificados con el barconismo. Miembro destacado de la plataforma en defensa de las fiestas del Rosario, en las últimas semanas ha formado parte de un colectivo de vecinos organizado para borrar pintadas. Asegura que busca la "máxima unidad y fortalecimiento de los socialistas para provocar la mayor conexión con los ciudadanos en un proyecto inclusivo e integrador". Borrego era vicesecretario de la Ejecutiva hasta la dimisión. El otro vicesecretario sigue siendo Rafael Arangüena.

¿Es posible el acuerdo entre ellos? Ninguno de los tres lo descarta pero todos parten de su proyecto. Inés confía en que a lo largo del proceso tengan "la oportunidad de confluir" y anima al resto a "unirse" a su proyecto, "que es un proyecto de mucha gente". "Que estén a mi lado, no detrás, a mi lado, porque nos unen los mismos intereses y preocupaciones", declaró. Arangüena cree que el frente no fructificó "porque hay diferentes sensibilidades". Pero "todavía pueden cuajar". "Creo que todo partido, cuando lleva alejado del poder un tiempo, hace que este tipo de crisis se sufran más, de esto se sale con éxito electoral", concluyó. Borrego defiende que, "desde un primer momento", han "intentado aglutinar todas las fuerzas posibles".