Puertos acepta flexibilizar la deuda del Puerto sin comprometerse a no vender los muelles

El primer encuentro entre el alcalde y la presidenta de Puertos del Estado ha sido "improductivo en cuanto a resultados". Los representantes municipales ven a los del Gobierno socialista de Pedro Sánchez muy alejados de la problemática coruñesa. De esta y del consenso ciudadano y político para que los muelles interiores pasen a ser de titularidad pública una vez liberados y se articulen medidas destinadas a paliar la carga financiera de la Autoridad Portuaria y que esta no tenga que vender el espacio para pagar la deuda generada por punta Langosteira. El Ejecutivo municipal critica las diferentes posturas que ha mantenido el PSOE al respecto: "Lamentablemente, parece que en Madrid lo tienen más claro y apuestan por el escenario de 2004"

"Cordialidad" pero sin "compromisos concretos" más allá de aceptar la flexibilización de los pagos de la deuda del Puerto por la construcción de punta Langosteira. Es el resumen que realiza el Concello después de que el alcalde, Xulio Ferreiro, y el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, mantuviesen en Madrid un primer encuentro con la nueva presidenta de Puertos del Estado, Ornella Chacón, tras ser nombrada por Pedro Sánchez. Los representantes coruñeses se vuelven de vacío y "con la sensación" de que el Gobierno del PSOE no tiene "ni el puerto de A Coruña en su agenda ni en su cabeza".

Puertos del Estado no explicó ayer su perspectiva de la cita con el máximo responsable del Gobierno municipal, que acudió a la sede de Puertos del Estado con la intención de tratar, no solo la deuda portuaria, sino la venta de los muelles que aún sigue sobre el papel con los convenios de 2004 vigentes, además del tren a Langosteira.

Para el Concello, no se registró "ningún avance sustancial", ni en cuanto a ofrecer garantías de que los muelles interiores, una vez liberados, no se vendan y sean de titularidad y de usos públicos. La conclusión del alcalde es que la presidenta de Puertos no tiene en la cabeza ni a la ciudad ni la importancia que tiene para A Coruña el espacio que albergará la mayor transformación urbanística de sus últimas década.

"O bien la ciudad de A Coruña no está entre sus prioridades o bien no es consciente de lo que supone la recuperación de los terrenos portuarios para nuestro futuro", comentó el regidor en un comunicado remitido anoche. Xulio Ferreiro espera que "esto cambie". "No es suficiente con decir que todo lo que dijo el gobierno de Rajoy estaba mal o que el protocolo de Feijóo era papel mojado desde el primer día; eso ya lo sabíamos, lo que demanda la ciudad son compromisos concretos", añadió.

La reunión fue larga y se desarrolló "en un clima de cordialidad" pero el Gobierno local describe que no encontró más voluntad que "flexibilizar los plazos de amortización de la deuda de la Autoridad Portuaria, que nada soluciona".

Revisar los plazos de pago fue lo que ofreció el Gobierno central de Pedro Sánchez ya en agosto, cuando se conoció que condonaría 350 millones de euros de deuda al puerto de Valencia, gracias a que necesitaba el apoyo de la Generalitat (PSOE y Compromís) para fijar el techo de gasto y desde las diferentes administraciones y partidos se pidió el mismo trato con A Coruña, que le debe a Puertos 200 millones. Se alcanzaron acuerdos por mayoría en las diferentes cámaras: en el Pleno municipal, el Parlamento autonómico, la Diputación provincial y el Congreso de los Diputados. En el Concello y las Cortes Generales el PSOE votó no; y en las cámaras gallega y provincial, votó sí.

Puertos del Estado avanzó cuál es su senda en el acuerdo al que llegó este martes la Autoridad Portuaria para aprobar el plan de empresa 2019, un documento que planifica la actividad de la entidad, y que sigue hablando en términos de venta respecto a los muelles para saldar la deuda por Langosteira. Puertos se comprometió a revisar los plazos y el valor de los muelles y, en función de la actualización, revisar el pago, pero solo en términos temporales.

"O en el PSOE no hablan entre sí o no se entienden, cada interlocutor desautoriza al anterior y en cada Parlamento votan una cosa distinta", subrayó el edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, también presente en el encuentro. "Con todo, y lamentablemente, parece que en Madrid lo tienen más claro y están apostando por la continuidad del escenario de 2004 y la venda de lo terrenos", criticó.

El cartucho que queda puede estar en la convocatoria de la comisión de seguimiento de dichos convenios, que no se reúne desde hace diez años. El delegado del Gobierno, Javier Losada, anunció su convocatoria para una posible revisión, convencido de que con "diálogo" se podría hallar una solución por la que La Moncloa, por el momento, parece no apostar.