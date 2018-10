Competencia aprueba los criterios para evaluar si permite la conexión de Galicia con Oporto

La conexión directa con Oporto da un paso más. La Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados (CNMC) ha aprobado los criterios sobre los que examinar si el enlace privado que pretende operar Arriva no afecta al equilibrio económico de Renfe aunque recoja y deje viajeros en paradas intermedias como Santiago, Pontevedra y Vigo. A partir de hoy, Renfe tiene cuatro semanas para pedirle a Competencia que vele por sus intereses como operadora de un servicio público y evalúe el proyecto de la filial de Deustche Bahn, que prevé realizar cuatro enlaces diarios con la ciudad lusa. La compañía española no ofrece esta conexión y ni siquiera coordina sus horarios con el tren Vigo-Oporto que comercializa Comboios de Portugal. También pueden demandar esta prueba económica Adif, que gestiona las infraestructuras ferroviarias, y el Ministerio de Fomento.

Los servicios de transporte internacional de viajeros por tren se encuentran liberalizados desde el 1 de enero de 2010. Sin embargo, existen restricciones para que puedan dejar y recoger viajeros en las estaciones que hay dentro del mismo Estado porque los servicios interiores no estarán liberalizados hasta 2020. De momento, es Renfe el operador habilitado para realizarlos.

La CNMC aprobó ayer los criterios con los que se evaluará si la conexión internacional que proyecta Arriva afecta a Renfe. Para demostrar que es un enlace con vocación internacional, la prueba que se realice debe demostrar, en un plazo de tres años, que al menos un 30% de los ingresos y pasajeros tienen origen o destino en Portugal.

En cuanto a la prueba de equilibrio económico, se establecen tres supuestos. Si la empresa encargada de ejecutar el contrato de cercanías y media distancia no ve afectados sus ingresos, como consecuencia del nuevo servicio internacional, en más de un 1%, se concederá el acceso a la red ferroviaria para realizar el servicio internacional solicitado. Si el impacto se sitúa entre un 1 y un 2%, el acceso estará condicionado a que el porcentaje de viajeros nuevos generados supere el 30% de los totales y, en caso de superar el 2%, la prueba de equilibrio económico supondrá su denegación. En el caso de denegación, se abrirá un periodo de cinco días para proponer modificaciones que permitan cumplir los criterios. Si la respuesta es sí, se acudirá a la autoridad portuguesa competente.

Ahora toca mover ficha a Renfe, Adif y el Ministerio de Fomento. El CEO de Arriva Spain, filial del Deustche Bahn, Juan Ignacio García de Miguel, se mostraba confiado en cumplir los criterios en una entrevista concedida el mes pasado a este diario. "Entendemos que sí. Con la metodología que ha propuesto Competencia para calcular el impacto económico en los servicios que presta Renfe, entendemos que no habrá argumento por parte de Renfe que pueda paralizar nuestro servicio", comentaba.

"Nosotros lo que estamos proponiendo no es atentar contra la demanda de los trenes existentes, sino atraer nueva demanda", argumentaba De Miguel, "lo que hemos planteado desde el principio es que hay 11 millones de viajeros cruzando la frontera y en ferrocarril actualmente se mueven menos del 1%. No atentamos contra ese 1%, sino que queremos que la gente deje el coche y venga con nosotros en autobús y tren". Para él, Renfe "no perdería nada" e incluso podría "ganar" si llegan a un acuerdo para que le alquile el material rodante.

La Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados ya ha dado el visto bueno a un enlace entre Madrid y Montpellier, vía Barcelona, que no ha tenido que someterse a este test de equilibrio económico y solo tuvo que demostrar que tenía vocación internacional.

Arriva prevé aprovechar su red de autobuses en Galicia y el norte de Portugal para comercializar de manera intermodal la conexión con Oporto. De salir adelante, la nueva ruta cubrirá un tramo total de 341,9 kilómetros en 2 horas y 45 minutos (si no se electrifica el tiempo se alargaría a unas tres horas) y tendrá frecuencias y paradas en A Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra, Vigo, Valença, Nine y Campanhã.