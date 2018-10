El PSOE supedita el futuro de los muelles a la comisión de los convenios de 2004

El destino de los terrenos portuarios que queden liberados debe decidirse en el seno de la comisión de seguimiento de los convenios de 2004, que se reunirá en los próximos días, según el portavoz municipal socialista, José Manuel García, quien rechaza las críticas del Gobierno local a Puertos del Estado, dependiente del gobierno de Pedro Sánchez, por la falta de compromisos concretos sobre el futuro de esos muelles.

Tras la reunión del alcalde, Xulio Ferreiro, y la presidenta de Puertos del Estado, Ornella Chacón, para García la comisión de seguimiento de los convenios será "el foro adecuado para plantear las alternativas y soluciones que se tienen que dar en la ciudad". El portavoz del PSOE en el Concello recordó que ese órgano se reunirá este año después de no haberlo hecho durante todo el mandato municipal del PP y los tres años transcurridos del de Marea Atlántica y advirtió de que será "la génesis de ese futuro consorcio o figura jurídica" que gestione el destino de los terrenos portuarios liberados.

García defendió que la ciudad "recupere el protagonismo y la tutela de los terrenos para decidir qué se hace con ellos" y que "la fórmula de un consorcio o algo parecido es el modelo que todas las ciudades del mundo eligieron para transformar su fachada marítima", por lo que estimó que en A Coruña "no tiene por qué ser diferente". En su opinión, el fin es que la Autoridad Portuaria se limite a gestionar el puerto y deje el futuro de los muelles liberados en manos del consorcio.

Puertos del Estado informó de que en la reunión con el alcalde y el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, se les informó de que acordó con la Autoridad Portuaria estudiar la posibilidad de flexibilizar las condiciones de devolución del préstamo de 200 millones que le concedió para financiar punta Langosteira, así como que les prometió trasladar al Ministerio de Fomento la propuesta municipal de reordenar los terrenos portuarios y de Adif mediante el consenso con todas las administraciones implicadas.

José Manuel García relacionó las críticas del Gobierno local a que Puertos del Estado no anunciase ya que los muelles no se venderán con la proximidad de las elecciones, que a su juicio generan un "poco de ansia", aunque alertó que se trataba de un primer encuentro que debía "preparar la reunión de la comisión de seguimiento". Según dijo, ese tipo de críticas no son "la mejor manera de construir" porque es necesario "un clima de confianza entre las administraciones", a lo que añadió que podría haber sido "muy bueno" que se llevase a la reunión un documento aprobado en el pleno sobre los muelles.