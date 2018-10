Los fuertes vientos que se registran desde ayer, viernes, no han provocado incidentes en la ciudad pero sí afectan al tráfico del aeropuerto de Alvedro. Tres vuelos tuvieron que ser desviados anoche al no poder aterrizar por viento en cola, lo que provocó que la pista 3 quedase inoperativa. Los vuelos afectados procedían de Madrid, dos de ellos, y de Londres. Esta mañana no se han registrado incidencias.