Un perro que es un espectáculo

La tercera edición de Cancoruño Show, el próximo 16 de diciembre, tendrá un espectáculo de habilidades curiosas y graciosas de perros con sus dueños. Para atraer a concursantes, la entidad Cancoruña ha organizado un 'casting' el 10 de noviembre en el centro cívico de Os Mallos. La recaudación del espectáculo solidario de este año será para una asociación de Bergondo que fabrica artilugios para ayudar a mascotas caninas con dificultades para moverse

El espectáculo canino solidario Cancoruño programa este año para su tercera edición el próximo 16 de diciembre una exhibición de divertidas habilidades o cualidades protagonizadas por perros junto a sus dueños, para la que la entidad organizadora, Cancoruña, ha convocado un casting el sábado 10 de noviembre en el centro cívico de Os Mallos. Se trata de que los elegidos ofrezcan en el show del mes siguiente una muestra cómica o simpática del talento de su mascotas. La inscripción para la selección de actores y actrices caninos es gratuita y se puede hacer a través de la página web www.cancoruna.com.

El Cancoruño Show de este año, para el que las entradas aún no están a la venta, donará su recaudación a la Asociación Ángeles Caídos sobre Ruedas, una entidad de Bergondo que atiende y ayuda, mediante la fabricación de diversos artilugios, a perros que no pueden moverse por sí mismos por problemas en sus extremidades o por la falta de ellas. En las dos ediciones anteriores lo recaudado se destinó a una protectora de animales, explica la presidenta de Cancoruña, Elena Castro.

Para acudir al casting del día 10 (de cinco a ocho y media de la tarde en el centro vecinal de Os Mallos), dueños y mascotas han de cumplir una serie de requisitos, entre ellos que los canes tengan implantado sus microchips identificativos y su correspondiente documentación y que sus propietarios estén al día en materia de tenencia y protección animal; podrán participar perros potencialmente peligrosos con los requisitos de seguridad establecidos por la normativa legal.

"Sin miedos, sin vergüenza. Que se anime cualquier dueño con un perro que sepa hacer una cosa graciosa o inusual, ladrando, sentándose, tumbándose... algo divertido. Dueños y mascotas, si quieren, no estarán solos en el escenario, podrán estar arropados y ayudados en su actuación", señala la presidenta de Cancoruña, que recuerda que en 2010 se celebró también un casting de mascotas para una serie de televisión.

Los perros participantes tendrán que estar sujetos de la mano de su guía por la correa antes y después de su exhibición, no se podrá competir con más de una mascota y no más de dos personas podrán actuar con el can.

La exhibición no será el único aliciente del Cancoruño Show; también se entregarán los premios del IV Certamen Fotográfico Luis Pérez Taboada, cuyo plazo de entrega de obras es del 1 al 15 de noviembre. El espectáculo se celebrará el domingo 16 de diciembre en el Fórum Metropolitano.