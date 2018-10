Renfe pone reparos a la concesión del tren privado de Arriva de A Coruña a Oporto

Renfe presentó varias alegaciones para modificar el método que seguirá la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la hora de conceder permiso a Arriva para operar la línea privada entre A Coruña y Oporto. La ley protege a Renfe como operadora del servicio público entre San Cristóbal y Vigo. Por eso Arriva tiene que demostrar que no le causará un desequilibrio económico por recoger y dejar pasajeros en las paradas coincidentes en Galicia. La mayoría de reparos de Renfe han sido desestimados por Competencia y ahora, tanto la compañía como Fomento y Adif, tienen cuatro semanas para solicitar la evaluación previa a dar luz verde a la filial de Deustche Bahn, que quiere poner en marcha sus trenes en verano de 2019.

La semana pasada, después de varias semanas a exposición pública, la CNCM aprobó los criterios para conceder el permiso a Arriva, supeditados al equilibrio económico de la operadora del servicio público, que no ofrece ningún enlace entre A Coruña y la ciudad lusa ni tiene adecuados sus horarios al tren Celta que une Vigo con Porto-Campanhã.

Renfe puso reparos a la metodología propuesta por Competencia. Entre otras cuestiones, demandó "participar", junto a la comisión, en el proceso de evaluación y de análisis del equilibrio económico, que determinará el permiso a Arriva. El órgano rechaza su pretensión, señala que como parte afectada su participación está garantizada pero que el análisis no le corresponde. Así, le recuerda que "como competidor de la empresa que prestará el nuevo servicio internacional, tendría acceso a información sensible por lo que , no solo es contrario al marco regulador, sino que no sería factible dada la confidencialidad de la misma".

En otra de sus alegaciones, Renfe pide que las modificaciones de precio que realice Arriva deben ser consideradas como "modificaciones sustanciales" y, por tanto, deben suponer una reevaluación del permiso a la compañía privada para operar la línea por si la modificación afectase a sus cuentas como operadora del servicio público. Competencia niega esta pretensión porque daría lugar "a una excesiva rigidez en la actividad comercial de nuevo operador, en detrimento de la demanda final del sector ferroviario". Responde, además, que los cambios de precio pueden estar incluidos en el plan de negocio que se evaluará.

Una vez que Renfe, el Ministerio de Fomento o Adif pidan la evaluación económica, Competencia tendrá seis semanas para resolver el permiso para Arriva, que ha planteado un proyecto con cuatro conexiones diarias, en función de la temporada, y paradas intermedias en Galicia y Portugal.