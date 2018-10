"Hay que sacar minutos como sea"

"Contentos y eufóricos". Así es como define el presidente de la ONG Aire, Federico Pichel, la sensación de los miembros de la caravana solidaria que han estado retenidos casi cuatro días en el puerto de Orán, en Argelia. El bombero coruñés es uno de los cooperantes que partió el pasado viernes rumbo a los campamentos de refugiados de Tinduf y Tifaritti. Un camino en el que ya ha aparecido un obstáculo que han podido superar y que ahora pasará a ser una anécdota del viaje. "Nos han dejado salir de Orán y parece que ya va todo bien", revela Pichel.

La aventura empezó el viernes. La caravana, compuesta por 21 cooperantes y nueve vehículos, forma parte del proyecto 4x4 solidario Madrid-Tifaritti. Es la undécima edición de una iniciativa que lleva ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis y a una zona conocida como territorios liberados. Se trata de una franja de terreno -bajo el control del Frente Polisario- a la que no llegan los apoyos internacionales y donde viven 30.000 saharauis dedicados al nomadeo de camellos y cabras.

La caravana solidaria apenas estuvo un día en ruta. A primera hora del pasado sábado, los cooperantes fueron retenidos en el puerto de Orán. El problema era que necesitaban un documento firmado por el ministro de Asuntos Exteriores argelino para poder circular por el país. "Hace muchos años que se organiza esta caravana y no nos esperábamos un imprevisto de este tipo. No faltaba ningún papel", manifiesta la coordinadora de la ONG Aire, Teresa Mendi.

El trámite tardó casi cuatro días. "En cuanto nos dijeron que podíamos continuar, la sensación fue de euforia", comenta Pichel, que no quiere perder tiempo en llegar al destino. "Esperemos que ahora la cosa empiece a ir más fluida y podamos recuperar el tiempo perdido", dice el coruñés.

Se refiere a las más de 70 horas que han estado parados en Orán. En momentos incluso acampando al aire libre, ya que cerraron la sala de espera de aduanas. Instantes de incertidumbre que ahora serán solo un mal recuerdo. "Todo el mundo está muy contento ya. Hoy -por ayer- ya no nos detendremos hasta la cena porque hay que sacar minutos como sea", explica Federico Pichel.

Lo que no pasaron fue miedo. Estaban "muy tranquilos" esperando a que se les diese luz verde para continuar. Eso sí, con "cansancio" acumulado. Teresa Mendi desvela que la retención, más que por un papel, se produjo por discrepancias "entre los Gobiernos marroquí y el argelino". "Al final no han necesitado nada para continuar", añade.

La coordinadora de Aire es capaz de ver el lado positivo de esta historia. "No hay mal que por bien no venga. Es una experiencia que te ayuda a entender que somos muy privilegiados porque podemos circular libremente. Pero este mundo no funciona así", apunta. La caravana solidaria continúa ahora hacia Tindouf y Tifaritti. "El problema es que van con el calendario muy preparado para visitar los proyectos así que tendrán que apretar un poco más. No será un caos", opina Mendi, quien informa que tendrán que "pasar menos tiempo visitando algunos campamentos" para llegar a tiempo a todos los destinos.

La asociación Rivas-Sahel, que también participa en la expedición, explica en su Facebook que "en anteriores ediciones de este proyecto, nunca se habían producido problemas de este tipo ya que la cooperación entre el Gobierno argelino y el Frente Polisario había sido fluida y directa". Las ONG participantes en este proyecto solidario, además, están detallando cada paso de los cooperantes a través de las redes sociales, en las que recibieron apoyo tras el imprevisto producido en el puerto de Orán. Por delante quedan cientos de kilómetros para llevar material médico, odontológico y oftalmológico, libros, herramientas contra incendios, alimentos y juguetes a los campamentos de refugiados saharauis.