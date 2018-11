Insultos en su galería y amenazas contra el autor de la paloma en la tumba de Franco

La paloma de la paz pintada este miércoles sobre la tumba de Francisco Franco, en el Valle de los Caídos, por el escultor coruñés Enrique Tenreiro ha tenido respuesta a través de mensajes amenazantes e insultos a su autor a través de su teléfono y sus redes sociales. La galería en la que expone parte de su obra, Artby's, en la calle San Andrés, fue ayer objeto de una pintada insultante, con la frase Tenreiro hijo de puta escrita en rojo en uno de los escaparates. Los responsables del local han decidido no borrarla.

"Esto lo podemos considerar como la manifestación de un sentimiento contrario. Como tal vamos a mantenerla una semana a modo de performance", expresa Artby's en un mensaje publicado en su perfil de la red social Facebook. "Como galería nos mantenemos ajenos a opiniones políticas y religiosas y consideramos que debemos limitarnos a lo que nos apasiona, que es el mundo del arte. El cual tiene diversas vías de expresión", añade.

Tenreiro ha recibido en las últimas horas multitud de insultos y amenazas. "He visto algunos y no he querido seguir porque me da pánico y me están acribillando, tanto los fascistas como los de izquierdas por haber pedido perdón por haber pintado sobre la tumba", comenta el escultor. Medios de toda España han contactado con él y el alcance de la noticia ha ido creciendo, hasta el punto de que el diario The New York Times se hizo eco de ella ayer.

Enrique Tenreiro pintó hace dos días una paloma de la paz sobre la tumba de Franco en el Valle de los Caídos, un acto que calificó de "acción protesta" y también como una "acción artística". "Por la libertad y la reconciliación de los españoles, para que no haya ningún bando vencido", expresó el artista coruñés tras realizar la pintada mientras era sujetado por un agente de seguridad, según recoge una grabación de su performance difundida en redes y medios de comunicación. La Guardia Civil investigará al escultor, que ayer estaba en A Coruña, tras haberlo identificado y puesto en libertad, por un delito de daños con posible agravante de odio.

"Si he hecho feliz a gente con este escarnio a lo mejor mi vida ya merece la pena", declaró a este periódico Tenreiro, que se define como una persona "no politizada", con "mentalidad de centro izquierda" y que "no vota". El artista explicó el miércoles que no pretendía "hacer daño a la familia [de Franco] ni a sus seguidores", a quienes pidió perdón a través de un mensaje redactado horas antes de hacer la pintada en la Basílica del Valle de los Caídos. "Lo que quiero es un espacio de libertad por la libertad robada a la generación de nuestros padres y abuelos. Es mi pequeño grano de arena que espero sirva para aliviar el dolor de los perdedores de una Guerra Civil que no debería haberse producido", añadió.