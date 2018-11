El alcalde achaca la retirada de los fondos europeos a una "decisión política" de la conselleira Ethel Vázquez

"La conselleira tomó una decisión política que es priorizar otras estaciones intermodales frente a la de A Coruña y ahora está haciendo esfuerzos para justificar esa decisión", declaró ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, sobre la retirada de los fondos europeos previstos para la terminal coruñesa, que la titular de Infraestruturas, Ethel Vázquez, justifica por la necesidad de no perderlos ante los retrasos del proyecto de los que culpa al Concello.

Para Ferreiro, la inexistencia de una propuesta de convenio entre Xunta, Adif y Concello es una "excusa para no avanzar", por lo que el Gobierno local decidió enviarlo el miércoles a pesar de desconocer cuál será el coste de cada actuación. Recordó que la Xunta anunció hace un año que licitaría la redacción del proyecto y que aún no lo hizo, por lo que reprochó que "si se pusiera tanto empeño en sacar adelante el proyecto como en culpar al Concello de no hacerlo, esto ya estaría construido". El alcalde calificó de "oportunidad" la reunión del lunes entre las tres partes y destacó que Adif advirtió de que "el primer proyecto de estación de autobuses de la Xunta no encajaba con la de la ferroviaria" y que el Gobierno gallego no lo aceptó hasta octubre de 2017, momento desde el que "no se movió un solo papel".