"Los clubes de Leones somos más grandes que la ONU o los Juegos Olímpicos"

La islandesa Gudrun Yngvadottir es la presidenta del Club de Leones a nivel internacional y está esta semana de visita en A Coruña. Pretende que en su mandato, hasta julio de 2019, se aumenten los socios de estas entidades sociales repartidas por todo el mundo, que Yngvadottir presume de que, en conjunto, son más numerosas que la ONU o las Olimpiadas.

- Es su primera vez en A Coruña, ¿qué le parece?

-Es muy bonito, con mucha carga cultural e histórica. Es impresionante ver los edificios históricos, las calles antiguas o las esculturas. Es una cultura fascinante.

- ¿Qué le han contado de la actividad del Club de Leones en A Coruña y España?

-He aprendido mucho en los últimos años y sé que hacen mucho por las personas ciegas o con problemas de visión y en la ayuda a personas jóvenes, pero en España, en general, no solo piensan en comunidades locales sino que piensan en el mundo. En muchos casos, aunque tenemos diferentes situaciones en nuestros países, las necesidades son normalmente más grandes en otras partes del mundo, como Latinoamérica o África. Y España es muy generosa con personas con necesidades en otras partes del mundo. Estoy muy agradecida por eso. Piensan en grande.

- ¿Qué objetivo se marca para su presidencia, que comenzó en el mes de julio?

-Lo que quiero realmente es mejorar el número de miembros porque sin miembros no podemos dar un buen servicio. Para poder llegar más lejos y servir a más personas, necesitamos una red de socios más fuerte. Así que es a lo que me refiero cuando voy a visitar a los leones, que cuiden de los miembros de cada club, que se sientan orgullosos y que vean el valor de serlo.

- ¿Qué debe hacer un ciudadano para convertirse en león ?

-Las personas que quieran ayudar son bienvenidas, lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con el club en su ciudad. Es muy fácil encontrarlo en nuestra página web, que está en 12 lenguas, incluido el español, y en la que acabamos de estrenar nuevo diseño. Ahí pueden encontrar el club más cercano y hablar con ellos, pedirles que le inviten a un encuentro. Es muy fácil unirse a nosotros.

- Los Clubes de Leones tienen un siglo de historia, ¿ha crecido la generosidad en este tiempo?

-Estamos creciendo cada año. Ya somos casi un millón de miembros en todo el mundo y nos hemos marcado el objetivo de servir a 200 millones de personas, haciendo crecer también esta cifra. Estamos donando dinero a nuestra fundación internacional, que también está creciendo en fondos cada año por lo que podemos decir que todo está en aumento. Somos más generosos. Los países están cada vez más desarrollados y son más ricos pero las necesidades son más grandes que nunca en la historia. Hay más personas pobres y enfermas y más necesidades que antes por eso tenemos que crecer más.

- ¿La unión con las administraciones es vital?

-Es muy importante estar bien conectado y que haya un buen entendimiento en la administración local, al margen de los partidos políticos a los que pertenezcan. Tienen que entender que estamos sirviendo a la gente, ayudándoles. Hay muchos sitios en los que no aceptan que estemos y nos dicen que no necesitan nuestros servicios, así que no podemos trabajar correctamente. Pero ya estamos en 200 países. Somos más grandes que la ONU o que los Juegos Olímpicos, abarcamos todo el mundo. Estamos teniendo éxito y creciendo y en mi año como presidenta seguiremos haciéndolo.

- Le regaló al alcalde un póster hecho por un niño sobre la paz, ¿también está entre sus objetivos contribuir a ella?

-Es uno de nuestros objetivos. Estamos cooperando con la ONU en la educación por la paz en la infancia. Les estamos dando una oportunidad para que demuestren sus sentimientos y sus esperanzas sobre el tema de una manera artística. Pero como no todos los niños pueden ver, también tenemos otro concurso, sobre historias así aquellos niños ciegos pueden contribuir. Y es también un mensaje al mundo. Participan más de 600.000 niños de todas las partes del mundo, de todos los continentes.