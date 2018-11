A Coruña opta a acoger el Congreso Estatal de Astronomía en mayo de 2020

"Tenemos bastantes opciones". Así de confiado se mostraba ayer uno de los miembros de la Agrupación Astronómica Ío, Óscar Blanco, sobre las opciones que tienen de organizar en A Coruña el próximo Congreso Estatal de Astronomía, en mayo de 2020. Será esta tarde cuando las entidades que estos días se congregan en Cuenca, en la edición número 23 de este evento, decidan, a través de su voto, qué ciudad acogerá la número 24.

Este congreso, aunque organizado por agrupaciones tipo amateur, dice Blanco, "tiene un nivel altísimo y cuenta con la colaboración de profesionales". España, en general, relata es una "potencia" en este tipo de encuentros y A Coruña no se queda atrás en divulgación y fotografía de este tipo. Por eso el también fundador de la entidad defiende que la ciudad debe ser la anfitriona. Y hay otra razón: en tres décadas, la reunión nunca ha tenido lugar en Galicia, habiendo recalado ya en la inmensa mayoría de comunidades autónomas.

"En Galicia y específicamente en A Coruña ha crecido mucho el interés y la afición por la astronomía y nosotros cumplimos ya 16 años y hemos madurado", remarca Blanco, que cree que la entidad es perfectamente capaz de organizar un evento que reúne a alrededor de 300 personas. Es más, la celebración del congreso coincidiría con la "mayoría de edad" de Ío, que es una de las entidades de divulgación científica con más actividad de la ciudad. Tiene en la actualidad 160 socios y una treintena de menores que participan en sus encuentros más lúdicos. Además de ser un reconocimiento a su labor, el representante de la entidad también destaca que la elección de Galicia podría acabar con el mito de que no es un buen lugar para la observación del cielo. "Lo del mal tiempo en Galicia es un mito y es muy injusto", recrimina Blanco, que, de todas maneras, remarca que el congreso no se dedica a la observación in situ sino que se centra en ponencias o charlas para que las diferentes agrupaciones tengan un punto de encuentro bianual.

En el vídeo promocional de la candidatura, que Ío compartió en Twitter, la agrupación ya desvela donde se celebraría el congreso, en el Rectorado de la Universidad, con capacidad para hasta 400 personas, y hace hincapié en la vocación de la ciudad en la divulgación a través de los Museos Científicos, con los que, apunta Blanco, seguro contarán para la organización.

El competidor de A Coruña, el único que se había ofrecido a organizar el evento hasta ayer, es la ciudad catalana de Figueres. Esta candidatura defiende la vena cultural del municipio, cuna del artista Salvador Dalí, y la gastronomía y viticultura de la zona para promocionarse, así como las actividades culturales. Esta tarde, sobre las cinco, se sabrá si A Coruña se impone finalmente a esta opción y se convierte en la primera ciudad gallega en acoger el evento.