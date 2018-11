'La cosa' de Ferreiro Badía que atrae la luz en Sídney

El escultor coruñés Ferreiro Badía expone una de sus obras, una pieza que lleva por nombre The Thing (La cosa), en la muestra internacional Sculptures by the Sea, que hasta este domingo se celebra en Sídney (Australia). No es la primera vez que participa el artista en esta exhibición que han acogido otras ciudades. La obra escogida se construye con la práctica del origami, al ensamblar módulos para obtener una pieza de planos rompicudos sobre cuya superficie incide la luz.