Ni hablar de mensajes ocultos

"No les cuento a los espectadores lo que se me pasó por la cabeza, prefiero que me digan ellos lo que piensan cuando ven las fotos". El fotógrafo Xavi Gantes estrena exposición en Monty Ambigú, en la calle Papagayo, bajo el nombre No way, haciendo un paralelismo con su negativa a explicar sus imágenes y con uno de los mensajes de las protagonistas de las mismas: las señales de tráfico.

Después de años retratando personas, Gantes confiesa que le apetecía buscar otro camino: el de buscar la composición la luz o la geometría en objetos que parecen invisibles. "Poca gente aprecia que los diseños de la señalética fueron creados por dos ingleses en los años 50 y aún están en vigor", apunta el fotógrafo, que añade que, aunque no sale ninguna figura humana en las fotografías, que se pueden ver hasta el próximo 6 de diciembre, sí que se puede observar su mano en pegatinas, grafitis, en su colocación o creación etc. "Las fotos siguen reflejando a la gente, pero sin la gente", señala el autor.