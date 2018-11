Mariza, Miriam y Noa, en el final de año de Cávea Producciones en la ciudad

Fado, pop, góspel y música infantil se reunirán estos meses en la ciudad de la mano de Cávea Producciones, que llevará seis espectáculos a distintos escenarios de A Coruña entre los meses de noviembre y diciembre. Hasta el final del año, desfilarán por la urbe artistas nacionales e internacionales de la talla de Mariza, la primera en aterrizar en la ciudad, que ofrecerá un directo el próximo día 10 en el Palacio de la Ópera para presentar su nuevo disco homónimo. En el mismo escenario que la portuguesa, pero el 22 de diciembre, se podrá ver el espectáculo Forever. The best show about Michael Jackson, y la representación infantil de Masha y el Oso (24 de noviembre). La artista israelí Noa junto a su inseparable Gil Dor el 16 de noviembre, y el contagioso soul de Chicago Mass Choir el 20 del próximo mes tendrán como eje el Teatro Colón, en una lista de actuaciones que exconcursante de Operación Triunfo, Miriam Rodríguez, completará el 30 de noviembre en el Playa Club con las entradas agotadas desde agosto.