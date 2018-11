"Casi todo lo que rodea a la música me asquea porque es un mundo sin piedad"

Han pasado más de 30 años desde que comenzaron, pero Sex Museum no piensa en colgar las guitarras. "Es como cuando te dicen: 'Ya tienes 35 años, te cortarás el pelo, ¿no?'. Pero si tienes algo que te mueve desde que eras pequeño y notas que sigue latiendo, te sigues entregando a ello", explica entre risas Fernando Pardo, fundador del grupo. En Museexum, su último trabajo, la banda demuestra que mantiene intacta aquella pasión por la música, que les hacía comenzar su camino en la década de los 80. Temas experimentales como Breaking the robot, y homenajes a referentes como Dead Moon integran el nuevo disco de los madrileños, que tocarán esta noche en Mardi Gras a partir de las 22.30 horas.

-Muchos grupos acaban renegando de sus raíces, pero lo que sorprende de ustedes es que sigan manteniéndolas.

-Sí, absolutamente. Y no solo en lo musical, también seguimos siendo fieles en el espíritu, la actitud y las referencias. Yo creo que debería ser lo normal. Nosotros hemos ido evolucionando, pero hay ciertas cosas que siguen siendo nuestro centro, y que tienen que ver con una visión del rock and roll cruda y tirando a salvaje. Seguimos alrededor de lo mismo con la misma mentalidad que si hubiéramos triunfado a lo bestia [se ríe].

-Pero se mueven en el underground , ¿nunca les han tentado los circuitos más comerciales?

-Nos encontramos bien aquí. Hay un momento en el que dices: "¿Esta vida de qué va? ¿De tener una eterna aspiración a un poco más de dinero o de conseguir estar a la altura de tus gustos?". Nosotros lo tenemos claro. Por una parte, podría ser falta de ambición [risas], pero por otra? Es que a mí casi todo lo que rodea la música me asquea, porque es un mundo sin piedad. Se supone que tendría que estar más cerca de lo artístico, pero al final la están vendiendo como si fueran productos lácteos que van girando con la demanda del público. A mí personalmente no me gusta el gran público, en el que la mayoría de tus fans tienen muy poco que ver contigo. Nosotros tenemos el público justo, con el que sí que encontramos esa complicidad.

-La encontraron también con Museexum , su último trabajo. ¿Por qué decidieron grabarlo en directo?

-Se juntan muchas cosas, como la naturalidad. Entre que decidimos grabarlo hasta que entramos en el estudio pasaron dos meses y medio. Fue como estar en el local de ensayo. Tratamos de encontrar un estudio grande en el que pudiésemos tocar todos a la vez, y nunca repetimos más de 3 o 4 veces una canción.

-El single que eligieron, Breaking the robot , es casi experimental.

-Es que nos gusta arriesgar. Buscamos la posibilidad de que nuestra sonoridad y personalidad queden claras. Breaking de robot es un ejemplo. Es como un: "Somos estos hoy y ahora". Igual hace 10 años no habríamos tirado por aquí, pero aun así se nos reconoce.

-¿Y hace 40? ¿Cómo eran en aquellos años 80 en los que comenzaban?

-Cuando murió Franco éramos unos críos, y cuando llegaron los 80 y ocurrió esa explosión con la transición... A la gente le dio la impresión de que el mundo podía ser suyo. Era un momento para hacer cosas personales, para salirse de lo habitual. Nosotros, por ejemplo, no veíamos que hubiese muchas bandas con nuestros gustos y referencias. Además, a mediados de los 80 tener un grupo se veía con un romanticismo brutal. Era una tentación arrebatadora.

-Entonces eran muy radicales, pero le escuchaba decir que se habían ablandado.

-Lo que hemos hecho ha sido dejar de llorar [risas]. Al principio, teníamos ese debate con toda la industria musical española, que venía de donde venía y que estaba tomando un camino que no nos acababa de gustar del todo, porque íbamos a entrar en otra cosa igual de cerrada. En esa época teníamos la aspiración de cambiarlo, reconozco que nos quejábamos mucho [risas]. Ahora damos menos puñetazos al aire.