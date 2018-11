As mordazas da escritura

Ameazas, persecucións, queimas de libros e mesmo o cárcere. Iso é o que comparten os protagonistas de Proxecto Libertas, a exposición itinerante que recala ata finais de mes no espazo Normal da Universidade da Coruña. A mostra, impulsada pola asociación Poetas, Ensayistas y Novelistas (PEN) de Galicia, somérxese no lado máis escuro da escrita a través de nove instalacións fotográficas, dedicadas a xornalistas e escritores aos que se lles arrebatou nalgún intre da súa vida a súa liberdade de expresión.

Promover este dereito a opinar, e dar a coñecer a realidade dos que non a teñen son a meta das imaxes, realizadas en distintos formatos polo fotógrafo Olegario Sampedro. Paneis xaponeses, madeiras da praia e incluso botes de té son algúns dos soportes que o creador emprega para plasmar de xeito gráfico a censura, vivida por escritores como Federico García Lorca, Liu Xiaobo y Xosé Luís Méndez Ferrín. "A liberdade de expresión no xornalismo e na literatura é un dereito fundamental, aínda que fráxil. En moitos países está conquistado, pero cun xiro político ou social podes perdelo", explica o autor das instantáneas, que defende a necesidade de "seguir falando" destes casos.

Os de oito autores, e varias das queimas de libros que se teñen realizado contra aqueles que pensaban distinto, convértense nos cimentos da exhibición, na que o fotógrafo tomou como referencia as obras dos escritores ou a propia situación pola que pasaron. Sampedro conta que apostou "pola creatividade" á hora de darlles forma expositiva, unha empresa á que se enfrontou logo de "estudar" en profundidade aos seus autores protagonistas. "Son escritores que mamei moito. O que tiña claro é que quería que a xente que viñera non quedara indiferente, que a mostra lles fixera preguntarse cousas", apunta o fotógrafo, cuxas instantáneas comparten escena coas verbas doutros creadores.

Acompañando as imaxes, escritores como Laura García Lorca, Manuel Rivas, María Xosé Queizán ou Paco Lobatón transmiten as súas impresións con textos pensados para complementar o proxecto, que medraba na súa chegada á cidade coa incorporación das piras literarias e un nome africano. Mae Azango, a xornalista liberiana ameazada pola súas reportaxes críticas contra a mutilación xenital feminina, únese desta volta á mostra de Libertas, que representa cunha muller á que van acernar a tortuosa experiencia da reporteira. "Querían mutilala a ela e mais á súa filla, pero a presión internacional salvounas. Decidimos incluíla porque os autores menos coñecidos contan con menos protección", indica Sampredo, que destaca xunto a ela a instalación de Méndez Ferrín e de Lorca, baseada en La casa de Bernarda Alba.

A poetisa mexicana Susana Chávez, asasinada pola súa denuncia dos feminicidios cometidos en Ciudad Juárez, é outra das caras da exposición. O seu autor retratou a 36 rapazas, unha por cada ano que a escritora tiña cando faleceu, e transferiu as imaxes a madeiras das praiais que agora descansan na mostra, onde se relatan tamén os casos de Jude Dibia, Ángel Cuadra e Orhan Pamuk. As súas historias, pasadas ou presentes, serven para ilustrar un problema de índole internacional, do que non se exclúe España. "Segundo un informe de Reporteiros Sen Fronteiras, só hai 13 países que teñen garantido ao 100% o dereito á liberdade de expresión. España non está entre eles por temas como o da Lei Mordaza", apunta Sampedro, que asegura que hoxe vivimos "bastante condicionados". "Hai moita voz do seu amo, e moito medo nas redes sociais ás reaccións que pode haber. Estamos no momento do politicamente correcto, no que parece que se non pensas como os outros, te censuran", engade o autor.

As súas imaxes, e o paquete de actividades para universitarios que desenrolará o proxecto ao longo do mes, tratan de ser un antídoto para estes obstáculos na liberdade, que non hai "só" que "usar", senón tamén "promover". Ata o día 31, a divulgación deste dereito terá o seu fogar na Coruña, antes de marchar cara novos enclaves como a Fundación Camilo José Cela.