Echo & The Bunnymen y Crystal Fighters actuarán en A Coruña en 2019

La música británica invadirá el próximo año la ciudad de la mano de Echo & The Bunnymen y Crystal Fighters, que aterrizarán el próximo año en la Sala Pelícano. La banda de Liverpool, conocida desde los 80 por sus ritmos post punk, será la primera en sonar en la urbe, en la que presentarán el 16 de febrero su nuevo disco The stars, the ocean & the moon. Un mes más tarde, el 7 de marzo, será el turno de los Crystal Fighters, que avanzarán algunos de los temas que integrarán su próximo trabajo.

Los miembros de Echo & The Bunnymen harán un alto en A Coruña como parte de su nueva gira, en la que recalarán también en San Sebastián (12 de febrero), Barcelona (14 de febrero) y Madrid (15 de febrero). La banda de Ian McCulloh interpretará los temas de su nuevo álbum, el decimotercero de su carrera, en el que reimaginan varios de los temas más conocidos de su repertorio. Canciones como The killing moon, Recue o Nothing last forever se visten con un nuevo traje en este trabajo, que incluye además dos nuevas composiciones.

También nuevas letras vendrán a presentar los Crystal Fighters, que recorrerán las salas de Barcelona (13 de marzo), Madrid (15 de marzo) y Murcia (16 de marzo). Sus últimos temas inéditos, Another level, Boomin´ in your jeep y Goin´ Harder, servirán de pista en sus actuaciones para su siguiente trabajo discográfico, en el que el grupo se encuentra trabajando tras los ritmos bailables de su LP Everything is my family.

Las entradas para ver su show saldrán a la venta a partir de este viernes 9 de noviembre, a las 11.00 horas, a través de plataformas como houstonpartymusic.com. Por la misma vía ya pueden adquirirse las localidades para Echo & The Bunnymen, por un precio a partir de 25 euros.