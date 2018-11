El nuevo proyecto del campo de Eirís desplaza la cancha para evitar los restos arqueológicos

El hallazgo de restos arqueológicos en el entorno del campo de fútbol de Eirís obliga a desplazar la nueva cancha reglamentaria que lo sustituirá y que costea Estrella Galicia dentro del acuerdo para su ampliación en A Grela. El Concello informa de que trabaja en el nuevo proyecto con el terreno de juego desplazado, tal y como le pidió la Consellería de Cultura de manera verbal en una reunión para no afectar al pequeño yacimiento. La Dirección Xeral de Patrimonio aseguró a este periódico que ordenó modificar el diseño el pasado año y que aún espera por el diseño municipal. El Gobierno local replica que envió un documento previo a la jefatura territorial este mayo para que diese el visto bueno a la nueva disposición espacial y que nunca recibió respuesta. El pasado mes, "con el fin de avanzar en la tramitación", el Ayuntamiento comenzó a redactar el proyecto modificado.

La aparición de huellas arqueológicas en el lugar no es nueva. Durante la construcción del parque de Eirís, aparecieron pozos con restos de conchas y fragmentos de cerámica común de procedencia romana que se documentaron pero que no obligaron a modificar el proyecto al no considerarse de gran trascendencia. El hallazgo reciente es similar, un agujero excavado en roca que contiene materiales cerámicos, conchas y de construcción.

Según explica el Concello coruñés, en junio de 2015, la jefatura territorial de la Xunta en A Coruña aprobó un proyecto básico de ejecución que incluía el movimiento de tierras en la zona en la que está el yacimiento. El único requerimiento, señalan, era que la actuación constase de un control arqueológico.

A pesar de dicha autorización, cuando se modificó el cambio en el plan general para que el campo de A Grela pudiese tener uso industrial, la jefatura territorial "modificó las determinaciones arqueológicas" en Eirís y obligó a unos sondeos previos. Estos fueron realizados, tal y como constata también la Xunta. Fue en agosto del año pasado. Cuando finalizaron los sondeos, prosigue el Concello, desde María Pita remitieron un proyecto de ejecución, con informe favorable del arqueólogo municipal. Según el Concello, el proyecto se desarrolló a partir de las catas y del proyecto básico ya aprobado en 2015.

Este documento, reprochan desde el Gobierno local, "nunca recibió contestación oficial". De palabra, unos meses después, durante una reunión técnica entre la jefatura territorial de Patrimonio y los técnicos municipales, la Xunta pidió algunas modificaciones en el proyecto, la principal, desplazar la localización del campo. En mayo de 2018, sigue el relato municipal, se le volvió a remitir un documento, "con un nuevo encaje dentro de la parcela". "Desde entonces seguimos esperando respuesta", censura el Concello coruñés en versión contradictoria con la del Gobierno gallego, que asegura no haber recibido nada desde los sondeos.

"No obstante, con el fin de avanzar en la tramitación del proyecto de ejecución modificado para remitirlo a la jefatura territorial", a pesar de que no saben si está conforme o no con la nueva ubicación. Las obras son financiadas por Estrella Galicia, según el acuerdo al que llegaron con el Concello. Además del campo de fútbol reglamentario, el plan incluía vestuarios y dos campos de fútbol 7.