Ya a la venta las entradas para el concierto de Mark Knopfler en el Coliseum

Las entradas para el concierto de Mark Knopfler en el Coliseum el 3 de mayo están en a la venta desde hoy y algunas gradas ya han colgado el cartel de localidades agotadas. Se pueden adquirir a través de la página web de Ticketmaster. Los precios oscilan entre los 60 y 71 euros.

El músico de Dire Straits lanzará su noveno álbum de estudio bajo el título Down The Road Wherever el próximo viernes 16 de noviembre. Seis meses después tiene programada su visita a A Coruña con su gira mundial en la que combina sus éxitos de siempre con canciones nuevas.