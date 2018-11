Un negocio reclama clientes con un anuncio en su escaparate, en el que no les demanda "experiencia"

La necesidad de contar con clientes y hacer progresar un negocio admite todo -o casi todo- tipo de estrategias comerciales y publicitarias. A los compradores se les exige por lo general que adquieran los productos que se venden, y no se les suelen exigir más requisitos. Quizá por eso un local comercial de la zona del Ensanche no dudó en atraer clientes con un simpático anuncio pegado en el escaparate que juega con la experiencia que habitualmente se demanda para desarrollar una actividad o ejercer un empleo. "Se necesitan clientes, no es necesaria experiencia". En el local se puede gastar en juegos de lotería y apuestas.