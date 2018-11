Bienvenidos a una no-inauguración

Aunque no se ha comunicado su inauguración pública oficial, esta noche hay nueva exposición en el MAC, la última del año, la última antes del cierre del Museo de Arte Contemporáneo anunciado por Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) para el próximo 31 de diciembre. La falta de difusión de esta muestra, que reúne obras de los artistas del programa de residencias del museo becados en los últimos tres años, ha llevado a A Colectiva, la Asociación Profesional de Artistas de Galicia, a promover la asistencia a su inauguración no oficial hoy a las ocho de la tarde. "Hacemos un llamamiento para que acuda la gente interesada en disfrutar de esta exposición nueva y de todas las actividades pendientes hasta que termine el año", anima su presidente, Jorge Couceiro.

En paralelo y de forma anónima a través de mensajes y redes sociales también se ha convocado una "no-inauguración" de esta muestra de los trabajos de los artistas residentes del MAC, que se anunció hace dos semanas en la apertura de la última edición de la Mostra y posteriormente Naturgy rechazó difundir, pese a sí haberlo hecho en años anteriores.

El anunciado cierre del museo inaugurado por Unión Fenosa hace 23 años ha causado un profundo malestar en artistas y diversas agrupaciones artísticas de la ciudad. Desde A Colectiva, que reivindica tras casi dos años de actividad su "enfrentamiento al desmantelamiento de las estructuras del arte contemporáneo en Galicia", se promueven asistencias como la de hoy para que se asegure al menos el mantenimiento de la programación comprometida hasta la fecha en la que Naturgy cerrará la instalación. Algunas de esas actividades previstas tampoco han sido anunciadas, señala la asociación, aunque otras sí figuran en la agenda del museo en su página de internet.

Los trabajos de los artistas becados estaban hasta ayer preparados en la sala de exposición del MAC, comenta Couceiro, por lo que la inauguración de hoy, aunque no sea oficial, no debería sufrir imprevistos. Hasta final de año está comprometido un encuentro con creadores de imágenes, Palabra e imagen: conversaciones con fotógrafos y cineastas (17 y 18 de noviembre), y la cuarta edición del Ciclo de Cine de Animación (del 17 de noviembre al 22 de diciembre). Hasta finales de este mes y del próximo hay actividades previstas dentro de los ciclos Vello, raro, novo, Falando coa boca chea y los conciertos didácticos Do, Re, Bip.

A Colectiva mantuvo una reunión con el concejal de Culturas, José Manuel Sande, para plantearle la propuesta de crear una entidad supramunicipal que herede la colección del MAC y permita el mantenimiento del museo.