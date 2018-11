Inés Carrión cursó sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el instituto Menéndez Pidal. De allí se ha llevado numerosos recuerdos y la recompensa a su esfuerzo, ya que la Xunta le ha concedido el Premio Extraordinario. "La verdad es que no me lo esperaba. Me sorprendió mucho", comenta todavía emocionada por el galardón.

"Soy buena estudiante. Me esforcé para sacar buenas notas en la ESO, pero no pensaba en el premio. De hecho, al principio, ni lo conocía", reconoce, y añade que este reconocimiento es "súper importante" para seguir trabajando. Ahora cursa Primero de Bachillerato en el instituto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela "por la rama de ciencias tecnológicas", apunta. Espera seguir por el mismo camino que en la ESO, en la que su nota media superó el nueve.

Aunque se le dan bien casi todas las asignaturas, asegura que lo suyo es la música. Carrión está en el cuarto curso del Conservatorio Profesional. "Probablemente me dedique a la música", dice la estudiante, a la que le gusta "tocar el piano". Se forma junto a Pablo Carballido y forma parte del coro Cantabile. "Me gusta mucho la música", concluye.