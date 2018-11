Amigos del barrio del Gurugú se reunieron ayer en el restaurante A Peneira, ubicado en Riazor, para reencontrarse y recordar viejos tiempos. Hacía dos años que el colectivo no organizaba esta tradicional cita, a la que no pudo acudir un vecino que ahora vive en Nueva Jersey, por lo que contribuyó con un cheque de 100 dólares. Los vecinos compartieron una agradable comida y posaron en una fotografía con un pequeño cartel en recuerdo a su compañero ausente, que no pudo viajar a A Coruña.