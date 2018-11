La Audiencia Nacional dice 'no' a edificar en As Xubias

Hace diez años que la Audiencia Nacional desestimó los dos recursos presentados por la inmobiliaria Altramud, propiedad del empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián, y la familia Wonenburger en los que habían solicitado que se les reconociese la edificabilidad de sus terrenos en As Xubias, que se vieron afectados por el deslinde marítimo terrestre del Ministerio de Medio Ambiente, aprobado el 20 de octubre de 2006. Por este motivo, el Ayuntamiento se vio obligado a modificar el planeamiento urbano de la zona para adaptarlo a la orden del Gobierno central, puesto que el dominio público redujo en un total de 26.036 metros cuadrados la superficie prevista para zonas urbanizables.

El rechazo del tribunal supuso un batacazo no solo para Juan Carlos Rodríguez Cebrián y los Wonenburger sino también para otros propietarios de terrenos en As Xubias que habían decidido recurrir a la Justicia para tratar de anular la orden ministerial. Para defender que estas parcelas eran de propiedad privada -por lo que no deberían incluirse en el dominio público-, los denunciantes apuntaron que en la zona se habían producido varios procesos expropiatorios. La Audiencia rechazó estas alegaciones.